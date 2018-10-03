Концепт-кары Парижа — 2018

Всё, что ездит само, блещет интеллектом или поражает другими способами

В сравнении с Женевой или Токио концепт-каров в Париже бывает не очень много. Вот и в этот раз многие фирмы представили разработки, уже засвеченные в той же Женеве или даже в Детройте. Правда, у некоторых это было частью замысла: Renault вновь создает концепт-кары тематическими сериями. Теперь автомобилей с буквами EZ в названии уже три: к беспилотному такси будущего добавился развозной грузовичок и роскошный экипаж. Было бы странно не выставить их вместе. Ссылки в подписях к фотографиям ведут к более подробным материалам о каждой из машин.