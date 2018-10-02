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9:36

Париж-2018

Прямой репортаж с Парижского автосалона

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Редакция «Мотора»
Во вторник, 2 октября, начинает работу Парижское моторшоу – одна из старейших автомобильных выставок, которая в этом году празднует свой 120-й юбилей. Этот автосалоне проводится раз в два года, чередуясь с Франкфуртом: так в 2016-м шоу, которое проводится на территории выставочного комплекса размером со 155 баскетбольных площадок, посетили почти 1,1 миллиона человек и более 10 тысяч журналистов из более чем ста стран.

В этом году организаторы моторшоу ожидают не меньшей явки, даже несмотря на то, что многие автопроизводители отказались от участия в выставке. Например, свои машины не привезут на выставку Ford, Fiat, Chrysler, Aston Martin, Bentley, Alfa Romeo, Lamborghini, Jeep, Rolls-Royce, McLaren, Volkswagen (при этом Audi, Porsche, Seat и Skoda на выставке все-таки будут), Opel/Vauxhall, Nissan, Mazda, Mitsubishi и Volvo.

Тем не менее, корреспонденты «Мотора» традиционно будут работать на выставке все два первых пресс-дня. Обо всех новинках можно будет прочитать на этой странице, которая обновляется автоматически. Кроме того, еще оперативнее обо всех новинках выставки можно узнать в нашем Инстаграме и Твиттере. Еще у нас есть отдельный канал в Телеграме, где можно пообщаться с другими читателями. Наслаждайтесь!

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