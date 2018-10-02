Париж-2018

Тем не менее, корреспонденты «Мотора» традиционно будут работать на выставке все два первых пресс-дня. Обо всех новинках можно будет прочитать на этой странице, которая обновляется автоматически. Кроме того, еще оперативнее обо всех новинках выставки можно узнать в нашем Инстаграме и Твиттере. Еще у нас есть отдельный канал в Телеграме, где можно пообщаться с другими читателями. Наслаждайтесь!