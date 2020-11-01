Закрытые границы ни при чем — мы отправились в гастротур за фермерской едой. И заодно на штурманское ралли

Porsche сухо рычит мотором между старых суздальских улочек, и только здесь, в старорусской тихой пасторали, замечаешь, что эта машина гораздо шумнее любой другой на холостых. Правда и под капотом здесь 450 сил — больше, чем лошадей во всем Суздале.

При этом довольно консервативная механическая часть здесь сочетается с новыми трюками: ручки дверей выдвигаются навстречу ладони, а передняя панель содержит только аналоговый тахометр. Остальные приборы существуют в виртуальной реальности и частично перекрываются ободом руля — единственный фамильный недостаток, который передался этой машине от самого первого 911.