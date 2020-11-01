Закрытые границы ни при чем — мы отправились в гастротур за фермерской едой. И заодно на штурманское ралли

На заправке у кассы, ожидая очереди, пропускаю полицейского. Тот держится за кобуру и спрашивает у кассирши нет ли у них стяжек или чего-то, чем можно связать человека в федеральном розыске. Всей очередью ищем среди канистр омывайки и Сникерсов, что-нибудь подходящее и останавливаемся на тросе для машины за 400 рублей. Полицейский расплачивается, убегает к своему УАЗику, где кого-то держит его напарник. Какая-то взрослая женщина, видимо с опытом работы на круглосуточных заправках, желает кассирше спокойной вахты. Не ожидал, что наше путешествие так быстро приобретет такой колорит.
Стоим у нашей машины «благородного мышиного цвета» в компании фур, пока моя спутница терпеливо ждет у багажника, надеясь положить туда сумку, но ждет безуспешно — там у Porsche мотор. Кормой 911 и поворачивает, и звучит: стрекот стартера где-то сзади с непривычки сводит с ума. А в зеркала заднего вида чаще смотришь не на другие машины, а на широкие бедра крыльев. Для окружающих Порше едет и звучит определенно как мальчик, но для владельца это явно девочка.
Первая остановка Суздаль, где нам с самого начала перерезает дорогу брутальный фермер, с огромной бородой и татуировками, на MINI Clubvan (это коммерческая версия Клабмэна). Надо пояснить, что это британский «грузовик» с багажником меньше, чем женская сумочка, — и по цене четырех Газелей. Что еще лучше характеризует подноготную самого причесанного туристического старорусского Диснейленда?
Porsche сухо рычит мотором между старых суздальских улочек, и только здесь, в старорусской тихой пасторали, замечаешь, что эта машина гораздо шумнее любой другой на холостых. Правда и под капотом здесь 450 сил — больше, чем лошадей во всем Суздале.
При этом довольно консервативная механическая часть здесь сочетается с новыми трюками: ручки дверей выдвигаются навстречу ладони, а передняя панель содержит только аналоговый тахометр. Остальные приборы существуют в виртуальной реальности и частично перекрываются ободом руля — единственный фамильный недостаток, который передался этой машине от самого первого 911.
Обед проходит в суздальском ресторане Графин в старорусском стиле. Деревенский интерьер с колесами от телег сочетается здесь с пением Утесова, татуированной официанткой и меню со старорусскими заигрываниями. В общем, «смешались в кучу кони, люди!»
Спрашиваем, что такое «Борщ мещанский отъ мадемуазель Пшенкиной» — оказывается, обычный борщ! Аппетитный на слух салат с томленой куриной грудкой оказывается притаившимся Цезарем! Однако! А ведь при таких ценах ко всему должна прилагаться хотя бы выдуманная история о том, что Пшенкина как минимум кормила этим борщом самого Наполеона. Дело спасет искромсанный в салат волжский сом и Оливье с красной икрой, раковыми шейками и каперсами. Превосходная закуска, от которой в ординаторской выл бы даже профессор Преображенский.
В поисках более хардкорных гастрономических впечатлений уносимся из Графина наевшиеся, но недоуменные. Самая моя любимая функция Porsche: кнопка на руле, которая на тридцать секунд переводит отклики коробки и мотора в экстремальный режим. Самое оно, чтобы быстро исчезнуть, обогнать или прочувствовать те самые 3.6 до сотни. А дальше таймер сам усыпит спокойствие машины и вернет вас к спокойному созерцанию осенних березок. Пусть спешит Лада Гранта, делающая сумасшедший обгон по встречке. Судя по ее скорости, дело очень серьезное — возможно, через 10 минут начинается новая серия сериала Слепая. Не меньше.
Кстати, поездка у нас сопряжена с параллельным участием в штурманском авторалли «Иваново – Плёс – Палех», которое каждый год собирается устраивать общество Gorkyclassic, так что приходится по дороге установить на телефон пару штурманских программ, а бриллиантом поездки должен стать обед участников в том самом ивановском поле каннабиса. Настоящая экзотика в окружении современных и классических машин.
Паркуясь у поля с огромными кустами конопли уже здесь начинаем чувствовать, как запах легендарного растения наполняет всю близлежащую территорию. Все действительно проверено криминалистами — эта конопля не содержит дурманящих каннабиноидов. Как сказали бы люди ученой степенью в области нейроботаники, «беспонтовка».
Самые высокие — это растения-мальчики, также есть девочки и растения-гермафродиты пониже. Здесь 917 гектаров конопляных полей, и для выращивающих обычную коноплю криминальных элементов это огромное поле несет дурную службу — разлетающаяся от нее пыльца делает всю коноплю в округе безвредной. Зато из нее теперь можно делать 25 тысяч видов товаров народного хозяйства! Растения с этого поля, например, используют даже для набивки подушек с узорами для туристов. Конечно, все это очень хочется купить, но как потом объяснить, что в твоей домашней подушке целый ворох листьев марихуаны?
Из экзотических яств у нас только конопляный суп и брускетты с конопляным песто и вялеными томатами. Все по-фермерски хлебосольно-грубоватое и очень сытное! Брускетта режет небо подсушенным хлебом и томатом, а песто с коноплей практически не дает привкуса, зато крем-суп сразу выдает себя зелеными вкрапления тех самых листиков, к тому же сверху он полит конопляным маслом и посыпан конопляными семечками. Гастрономическое комбо.
Вкус очень похож на нечто среднее между протертым в блендере картофельным пюре и гороховым крем-супом. Такое вполне могло бы понравится тысячам людей, как простой и сытный суп.
Помните знаменитый мем «Вы все ее должны употреблять!» Примерно так и говорит нам один из глав района, который не может остановится перечислять полезные эффекты конопли — вот и для мужского здоровья они, оказывается, очень полезны, для этого он особенно рекомендует купить семена и добавлять их ежедневно в завтрак. Семена купить не успеваем — нужно мчать дальше и отметится на следующей точке ралли.
Надо сказать, еще до поездки нас предупредили, что дороги Ивановской области по большей части лучше подмосковных, но даже постыдный объезд пробки через дачные товарищества по дороге домой не поставил 911-й в неудобное положение — за все время поездки мы ни разу не касались дороги бамперами или днищем, а в сложных ситуациях помогает гидроподъем передка. Нажимаешь кнопку, и нос машины становится выше, чем у некоторых низколетящих кроссоверов, а на скорости выше 30 км/ч он автоматически возвращается в стандартное положение.
В общем, хотя на маршруте Золотого кольца 911 выглядит довольно сюрреалистично, для большинства наших дорог этой машины хватает с запасом. Подвеску можно назвать не столько жесткой, сколько очень плотной, а саму машину одним из редких всепогодных и всесезонных спорткаров для души. Любимые каперами, блогерами и нуворишами Ламборгини так не умеют.
Прямо по соседству с одиозным полем ютятся многочисленные музеи палехской росписи. До советской власти эта роспись по большей части была посвящена церковным сюжетам, так что к 1920-м годам вполне могла умереть как распространяющая «Опиум для народа». Но мастера остроумно переключились на старорусские мотивы и даже шкатулки с пропагандистскими сюжетами о сборе урожая и починке тракторов.
Так мы сохранили это достояние до сегодняшних дней и можем увидеть во всей красе — еще один повод доехать до этих мест и выгулять красивую машину.
Около совершенно прекрасной палехской Крестовоздвиженской церкви, с сиреневой крышей, крутейшее по дизайну озеленение от московского КБ Стрелка, но местным жителям не нравится его гранитная крошка, которая засыпается в обувь. Многовековая борьба русской простоты с европейскими веяниями.
Напротив и вовсе стоит монумент Ленина, который видел в гробу и Стрелку, и гранитную крошку, и косметику из конопли с религией. Удивительные и парадоксальные сочетания вещей, которые мы давно перестали замечать.
Ранее на волшебном поле знакомимся с главой фабрики «Палехский иконостас» и теперь едем и к нему. Глава ведет колонну на Toyota Land Cruiser Prado и собирает сейчас иконостасы даже для Минска и Грозного. Размах производства колоссальный: станки с ЧПУ вырезают сложные резные элементы, в отдельных комнатах в промышленных масштабах наносят сусальное золото и рисунки — на производстве работает 150 человек. Масштаб поражает. Вот она, Кремниевая долина православия.
В пустынном зале совершенно случайно застаем собранную работу для собственной церквушки частного клиента. На эскизах скромного значится «Одинцовский район». Сколько стоит такая работа вежливо не уточняем. Кстати, девиз мастерской «Претворение земного в небесное».
Проведя ночь в Иваново, едем в деревню Выголово — в хозяйство предприимчивой Елены Маньенан. На соседнем обычном деревенском дворе стоит Мерседес S-Класса с номерами АМР — всего в нескольких километрах находится хозяйство Дмитрия Медведева.
На территории лавки с росписью «Засолим огурцы по самые помидоры» и уголок с сувенирами, на домике для кур трогательный щит с фотографиями и надписью «Ими гордится курятник» — сам курятник именуется не иначе как «КУРщавель». Елена долго жила во Франции.
На обед едим рыхлого и нежного речного карпа на яблоках, которые придают кислинку. Но нам еще надо оставить место в желудке на левитановский Плес — жемчужину этих мест.
Плес похож на идиллическую смесь старой зажиточной деревни с аккуратными деревянными, цветными избами и советского курорта, где есть променад с праздными туристами, летящими в рот мошками и неспешными официантами. Сперва они забывают принести еду, потом приносят счет, узнают, что еды пока не было и начинают ее заново готовить — спустя 40 минут после заказа.
И все это с видом на водную пастораль и живописный противоположный берег, как это было бы где-то на берегу озер северной Италии. Вот и наш припаркованный Porsche уже не выглядит таким чужаком. Это место могло быть русским Довилем — сказочным городом с кучей сувенирных лавочек, но... когда-нибудь обязательно им станет! А на парковке будет стоять не один, а десять Porsche 911. Уже, правда, электрических.