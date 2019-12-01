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8:30

Закрываем летний сезон в академии вождения Porsche Experience

Мокро, холодно и быстро — едем на грани сцепления шин нового 911 и асфальта Moscow Raceway

Водительская академия Porsche Experience Center Russia провела свой юбилейный, пятый сезон. И нельзя сказать, что закрыла: вести тренинги на асфальте уже невозможно, но как только паддок автодрома Moscow Raceway укроет снег, тренеры академии подготовят зимнюю трассу. Нам же в каком-то смысле повезло: ужасная погода (постоянный дождь и едва плюсовая температура) не отменила заездов, но забрала большую часть «держака» и заставила быть точнее и сосредоточенне. Хотя абсолютные скорости и упали, мы постоянно ездили на грани — она вдруг стала намного ближе. Как будто вода ушла с отливом, и обнажилось морское дно: исчезла толща, которая мешала рассмотреть «среднемоторный» характер Каймана, специфику развесовки 911-го и то, как работает система стабилизации.

Андрей Моторов