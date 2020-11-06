Упрям, как горец: Porsche Macan лезет к вершинам Кавказа

Рискуем колесами и бамперами ради потрясающих видов юга России

Навстречу колонне разноцветных Porsche ползет УАЗ. Из окна разве что не по пояс высовывается мужик и с радостной улыбкой, обстоятельно и с чувством крутит пальцем у виска, встречая каждую машину. А мы знай себе катим на плато Бермамыт, что в Карачаево-Черкесии. Не знаю, почему тот весельчак посчитал дураками нас. Чтобы ездить по плотной грунтовке на УАЗе, как раз много ума не надо. Да и вообще, наш маршрут по горам юга России можно пройти на обычном кроссовере. Но кому нужны легкие пути! Мы поехали на спорткарах… Или по-вашему 440-сильный Macan Turbo со спортивными сиденьями-ковшами и скоростными асфальтовыми шинами на 20-дюймовых колесах не спорткар?