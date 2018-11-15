Огонь, вода и выхлопные трубы

Автомобили, погибшие в калифорнийских пожарах

Пожары в США уже стали самыми губительными в истории Калифорнии, а губернатор штата уже призывал Трампа признать ситуацию стихийным бедствием. Сотни тысяч людей покидают свои дома, чтобы вернуться на пустое пепелище, обнаружив там остовы своих домов. Горят особняки знаменитостей, сгорел живописный киногородок Paramount Pictures в стиле Дикого Запада, горят тысячи автомобилей, которых судьба застала в самых причудливых ситуациях. Мы собрали некоторые живописные фотографии четырехколесных жертв пожаров — нет зрелища печальнее на свете.