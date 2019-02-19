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10:35

Волга: возвращение

Спустя 55 лет Волги снова приняли участие в ралли Монте-Карло — атмосферный фоторепортаж

Принять участие в историческом ралли Monte Carlo Histirique могут только машины, выступавшие там с 1955 по 1980 год, так что две Волги в составе команды Gorkyclassic прошли этот отбор с запасом. Во-первых, организаторам ралли всегда интересны экзотические экипажи — к ежегодным выступлениям Lancia Stratos, Mini Cooper, Porsche 911 зрители уже привыкли, а вот японские команды или возвращение советских машин — это уже маленькое событие. Во-вторых, в этом году исполняется 55 лет с момента дебюта сборной СССР на этом соревновании, когда оно было этапом чемпионата мира. В 1964 году наши Волги успешно дошли до финиша, но не уложились во временные лимиты — не классифицировались. Может, все получится в этот раз? Насладитесь атмосферой гонки и красотой знакомых с детства машин в нашем репортаже, а о знаменитом ночном допе ралли Монте-Карло и результатах на финише поговорим в его следующей части. Забегая вперед, первый блин не вышел комом.

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