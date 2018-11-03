Пыль и хамон

Самая дорогая Skoda в мире выиграла ралли Испании — посмотрите эти фотографии и прочувствуйте атмосферу гонки

По приглашению Skoda мы посетили этап чемпионата WRC в Испании, где чешская команда одержала победу к категории WRC2. Для этого команда использует раллийную версию модели Fabia и это самая дорогая Skoda в мире. Машина оснащена скромным 1.6-литровым мотором, но стоит минимум 180 000 евро. Еще интереснее родословная ее двигателя: за основу взят дефорсированный фольксвагеновский мотор для китайского рынка, турбина от Audi S3 и интеркулер Seat. Посмотрите наш фотоотчет и насладитесь атмосферой этой гонки.