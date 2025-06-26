Ралли суперкаров: первое в сезоне 2025

Вы когда-нибудь видели, как десятки суперкаров куда-то едут в Подмосковье строго по правилам?

Самый закрытый автомобильный клуб в России, клуб владельцев спорткаров и суперкаров «SupercarS Drivers Club Russia», провёл 8 июня на территории подмосковного эко-курорта Cosmos Collection Izumrudny Les первое в сезоне 2025 ралли SupercarS Challenge. И вот как это было.