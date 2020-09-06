Посмотрите на ралли суперкаров на улицах Москвы

Полсотни суперкаров приняли участие в заезде Luxury Road Casa Ricca Expo

Мероприятие, огранизованное клубом владельцев суперкаров GT Club, было классическими гонками на равномерность движения. Такие ралли проходят по городам, и нарушать правила дорожного движения в них нельзя. Суперкары, которые меряются максимальной скоростью на улицах Москвы — нонсенс. Поэтому экипажи соревновались прежде всего в точности прохождения контрольных точек по довольно запутанной легенде. Владельцы быстрых машин получили интересное соревнование, а москвичи — необычное зрелище в виде вереницы суперкаров и редких автомобилей на улицах. Предлагаем посмотреть, как это было.