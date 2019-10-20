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8:30

Ралли Марокко: как там наши и Алонсо?

Фоторепортаж с финального этапа Кубка мира по ралли-рейдам

Широкая публика вспоминает про ралли-рейды раз в году — зимой, когда проводится двухнедельный марафон «Дакар». Хотя по всему миру в этой дисциплине проводится множество соревнований — например, у нас уже больше двадцати лет существует Чемпионат России по ралли-рейдам, и проходит даже многоэтапный Кубок Мира, учреждённый международной автомобильной федерацией FIA. И вот финальный этап Кубка мира неожиданно оказался в фокусе всеобщего внимания — потому что в Ралли Марокко стартовал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо! После окончания в прошлом году карьеры в Формуле-1 испанец попробовал себя в длинных гонках, выиграл марафон «24 часа Ле-Мана», а теперь переключился на ралли-рейды, и намеревается стартовать в «Дакаре». Поэтому мы решили рассказать, как сложилось марокканское ралли для главных игроков — среди которых были и российские гонщики.