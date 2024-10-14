Первый в истории Кубок России по дрифту

Фоторепортаж из Ростова-на-Дону, где прошел «Teboil Суперфинал РДС»

Последний этап RDS GP 2024 состоялся в сентябре на автодроме «Игора Драйв», но сезон дрифта на этом не закончился. Поскольку «Сочи Автодром» больше не принимает автоспортивные соревнования, финальное событие сезона состоялось в Ростове-на-Дону. Им стал первый в истории Кубок России по дрифту — «Teboil Суперфинал РДС», объединивший на площадке спортивного комплекса «Ростов Арена» пилотов RDS GP и RDS Europe. Победу в Кубке одержал Георгий Чивчян, а подробности и самые яркие моменты мы расскажем в нашем фоторепортаже.