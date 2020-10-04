Самые зрелищные кадры российского дрифта: 5-й этап

Дриф-уикенд в Рязани принес и красивую борьбу, и аварии

Пятый этап «Гран При Российиской Дрифт Серии» состоялся в Рязани на автодроме Atron International Circuit. Предлагаем вашему вниманию короткий и зрелищный репортаж, который фотограф Павел Ткачук сделал специально для «Мотора». Если вы хотите тряхнуть стариной и вспомнить, что такое «обои для рабочего стола» — вот хороший повод. Если вы смотрите эту галерею с компьютера, в правом верхнем углу ищите кнопку, которая откроет кадры на весь экран. Шестой этап «Российиской Дрифт Серии» пройдет на Сочи Автодроме 17 и 18 октября. Помимо Гран При есть и другие соревнования. Например, заезды дрифт-серии РДС Юг пройдут в 10 и 11 октября в Белгороде на только что реконструированной трассе АСК «Вираж». Ловите остатки сезона, пока мероприятия со зрителями ещё легальны.