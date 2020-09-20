Самые зрелищные кадры московского дрифт-уикенда

Посмотрите, как едут боком те, кто действительно это умеет

Очередной этап RDS, российской дрифт-серии, принял подмосковный автодром ADM Raceway, известный многим по прежнему названию Мячково. Дисциплина автоспорта, в основе которой лежат силовые скольжения, привлекает всё больше зрителей, в том числе тех, кто классическим автоспортом не интересовался никогда. Нам это вовсе не кажется удивительным. И никаких объяснений, почему это веселое превращение шин в дым так увлекает, не требуется: достаточно просто посмотреть снимки, которые для «Мотора» сделал Павел Ткачук. Ну а следующий этап RDS пройдет в Рязани на автодроме Атрон 26-27 сентября.