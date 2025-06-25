Столконовения, перезаезды и много дыма в Нижнем Новгороде

Этап в Нижнем Новгороде прошёл под диктовку действующего чемпиона турнира Артёма Шабанова. Лидер команды TimeUp, который на «Нижегородском кольце» в субботу впервые в своей карьере выиграл квалификацию RDS GP, в парных заездах не оставил своим соперникам ни единого шанса. Победа на этапе стала для спортсмена уже второй в сезоне, однако лидерство в личном зачёте это вернуть не помогло.