Репортаж
Опубликовано 25 июня 2025, 08:00

Второй этап RDS GP: шоу мастеров

Столконовения, перезаезды и много дыма в Нижнем Новгороде
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) состоялся на «Нижегородском кольце». Самая эффектная спортивная дисциплина вновь не подвела болельщиков и зрителей. Было и шоу с дымом и визгом покрышек, и острая борьба лидеров, и столкновения. Самые эффектные кадры заездов — в нашей галерее.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Этап в Нижнем Новгороде прошёл под диктовку действующего чемпиона турнира Артёма Шабанова. Лидер команды TimeUp, который на «Нижегородском кольце» в субботу впервые в своей карьере выиграл квалификацию RDS GP, в парных заездах не оставил своим соперникам ни единого шанса. Победа на этапе стала для спортсмена уже второй в сезоне, однако лидерство в личном зачёте это вернуть не помогло.

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