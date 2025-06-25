Столконовения, перезаезды и много дыма в Нижнем Новгороде

Опубликовано 25 июня 2025, 08:00
Второй этап RDS GP: шоу мастеровСтолконовения, перезаезды и много дыма в Нижнем Новгороде
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) состоялся на «Нижегородском кольце». Самая эффектная спортивная дисциплина вновь не подвела болельщиков и зрителей. Было и шоу с дымом и визгом покрышек, и острая борьба лидеров, и столкновения. Самые эффектные кадры заездов — в нашей галерее.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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