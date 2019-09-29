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9:00

Русская гонка на выносливость

Галерея лучших фото московского этапа Russian Endurance Challenge

Четыре часа езды на пределе по автодрому Moscow Raceway, последний из которых — в темноте при свете фар. Остановки — только пит-стопы и смены пилотов. Гоночные Porsche и Mercedes-AMG класса GT в одном заезде с прототипами, туринговыми «кузовами» и даже стайкой «Шорткатов» — так выглядел московский этап гонки Russian Endurance Challenge (REC). Конечно, «это не 24 часа Ле-Мана», но кое-что общее есть. Например, зрительская парковка, напоминающая хорошую выставку редких машин или возможность встретить в паддоке Романа Русинова, пусть он и присутствовал в качестве гостя. А вот Виталий Петров пилотировал один из Мерседесов. Досдано, если вы пропустили эту красивую длинную гонку (тем более, что вход для зрителей на гонки REC бесплатный). Смотрите, как это было, в нашей галерее.