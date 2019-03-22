Рекорды скорости на Байкале

Байкал стал российским аналогом соляного озера в Бонневиле

В марте на Байкале прошла целая серия рекордных заездов. Судя по предварительным результатам, 707-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk разогнался на льду до максимальной скорости в 280 км/ч, гоночный Volkswagen Golf до 257 км/ч, классическая формула Эстония 21 до 166 км/ч, а электрический кроссовер Jaguar I-pace преодолел рубеж в 203 км/ч. Впрочем, в зачет пойдут немного другие показатели средней скорости на дистанции один километр -- ими еще занимаются судьи РАФ. Интересно, что для разгона и торможения на зачетном километре, участникам потребовался отрезок в 12 километров, а выбирали трассу из 5-6 участков Байкала, исходя из толщины льда. Причем, обслуживание машины на льду было запрещено -- даже за выкинутый окурок организаторы были готовы отправить нарушителя «на берег» навсегда. Так как же все это выглядело?