Лед и «Дастер»

«Дастер» с упражнениями справляется играючи. Неповоротливый, с перегруженным рулем и шумноватый на обычной дороге кроссовер в непростых условиях раскрывается полностью. И на этот раз мы не про бездорожье. Ткнул посильнее в газ с повернутыми колесами – и Renault Duster выставляется боком. А после – охотно скользит под тягой, так что водителю остается только аккуратно и вовремя работать рулем и акселератором. Почти, как на Subaru WRX STI, помедленнее. Кто бы мог подумать, да?