Лед и «Дастер»
Как, где и зачем учат ездить боком на кроссоверах Renault
Фирменные школы вождения — история, чаще всего, про премиальные бренды, клиенты которых могут себе позволить оплатить недешевое обучение. Поэтому вывеска «Школа зимнего вождения Renault» поначалу воспринимается так же, как магазин трюфелей в Капотне. Не, ну а какие драйверс-кары есть у марки Renault в России?! Однако, французы, похоже, нашли способ доказать, что их кроссоверы не только про дачу, рыбалку и транспортировку родственников, но и про получение удовольствия от вождения.
Иллюстрации: Renault
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