Как, где и зачем учат ездить боком на кроссоверах Renault

Лед и «Дастер»

Как, где и зачем учат ездить боком на кроссоверах Renault

Фирменные школы вождения — история, чаще всего, про премиальные бренды, клиенты которых могут себе позволить оплатить недешевое обучение. Поэтому вывеска «Школа зимнего вождения Renault» поначалу воспринимается так же, как магазин трюфелей в Капотне. Не, ну а какие драйверс-кары есть у марки Renault в России?! Однако, французы, похоже, нашли способ доказать, что их кроссоверы не только про дачу, рыбалку и транспортировку родственников, но и про получение удовольствия от вождения.
Иллюстрации: Renault
РЕКОМЕНДУЕМ
Селектор

Очень редкие «Ниссаны»

От субкомпактного ситикара до суперкара – 14 машин, о которых вы даже не догадывались

Селектор

Тракторы от автомобильных брендов

«Форды», «Ситроены» и Porsche для сельскохозяйственных нужд

Селектор

Самые продаваемые внедорожники

«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года

Селектор

Исключительные

10 спорткаров, которые ездят только на шинах Pirelli

Репортаж

Гран-при Испании

Как Испания подарила Формуле-1 новую великую дуэль