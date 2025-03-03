Репортаж
Опубликовано 03 марта 2025, 07:00

Гоночное ретро

История автоспорта на выставке Rétromobile-2025
Парижская выставка Rétromobile поражает изобилием и разнообразием: здесь столько машин из разных стран и эпох, что интересное для себя найдёт каждый. Как вы знаете, мы в редакции неровно дышим к автоспорту — и не могли допустить, чтобы гоночные сокровища с ретро-салона остались пылиться у нас на жёстких дисках. Поэтому их мы решили собрать в отдельный материал. Довоенные машины из гонок «Гран-при» и ле-мановские спорткары, сигарообразные «формулы» из шестидесятых и клиновидные машины семидесятых, современные «формулы», ощетинившиеся антикрыльями — всё это вы увидите в галерее «Мотора».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Посетители могли увидеть целый ряд интереснейших гоночных автомобилей французского производства из разных эпох. Наше внимание привлёк болид Формулы-1 Alpine A500 1975 года. Это экспериментальная машина, никогда не принимавшая участия в гонках: на ней испытывали инновационный турбомотор V6 Renault-Gordini EF1. По сути, это предвестник «турбо-эры»: разработка легла в основу первого в истории Формулы-1 болида с турбомотором — Renault RS01, на котором французская команда выступала в Чемпионате мира с 1977 по 1979 год.

© Xavoun / Wikimedia Commons