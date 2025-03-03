Гоночное ретро

История автоспорта на выставке Rétromobile-2025

Парижская выставка Rétromobile поражает изобилием и разнообразием: здесь столько машин из разных стран и эпох, что интересное для себя найдёт каждый. Как вы знаете, мы в редакции неровно дышим к автоспорту — и не могли допустить, чтобы гоночные сокровища с ретро-салона остались пылиться у нас на жёстких дисках. Поэтому их мы решили собрать в отдельный материал. Довоенные машины из гонок «Гран-при» и ле-мановские спорткары, сигарообразные «формулы» из шестидесятых и клиновидные машины семидесятых, современные «формулы», ощетинившиеся антикрыльями — всё это вы увидите в галерее «Мотора».