Репортаж
Опубликовано 27 февраля 2025, 07:00

Авторетро на французский манер

Жемчужины выставки Retromobile-2025 в Париже
В начале февраля в Париже прошёл ежегодный автосалон Retromobile: одна из крупнейших выставок в континентальной Европе, посвящённых винтажной технике. «Одна из», но далеко не крупнейшая. Зато уровень экспозиции — высочайший! В трёх павильонах комплекса Paris Expo Porte de Versailles и на уличных площадках разместилось свыше пятисот стендов. Среди участников — музеи, автоклубы, реставраторы, торговцы ретро-автомобилями, автопроизводители со своими собраниями... Для читателей «Мотора» мы отобрали самые интересные экспонаты.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

В ходе салона Retromobile прошли сразу несколько тематических выставок. Одна из них была посвящена 70-летию легендарного Citroën DS: его дебют состоялся в октябре 1955 года на Парижском автосалоне. Автомобильная скульптура в виде Ситроена на воздушных шарах метафорически демонстрировала главную особенность машины — гидропневматическую подвеску. Шоу-кар в 1959 году придумал тогдашний директор Ситроена по рекламе Клод Пюш, но это — воссозданная уже в наше время копия. Выглядит очень остроумно: рисунок с «Ситроен-баллоном» даже поместили на афишу автосалона.

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