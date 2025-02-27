Жемчужины выставки Retromobile-2025 в Париже

Опубликовано 27 февраля 2025, 07:00
Авторетро на французский манерЖемчужины выставки Retromobile-2025 в Париже
В начале февраля в Париже прошёл ежегодный автосалон Retromobile: одна из крупнейших выставок в континентальной Европе, посвящённых винтажной технике. «Одна из», но далеко не крупнейшая. Зато уровень экспозиции — высочайший! В трёх павильонах комплекса Paris Expo Porte de Versailles и на уличных площадках разместилось свыше пятисот стендов. Среди участников — музеи, автоклубы, реставраторы, торговцы ретро-автомобилями, автопроизводители со своими собраниями... Для читателей «Мотора» мы отобрали самые интересные экспонаты.