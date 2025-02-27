Жемчужины выставки Retromobile-2025 в Париже

В ходе салона Retromobile прошли сразу несколько тематических выставок. Одна из них была посвящена 70-летию легендарного Citroën DS: его дебют состоялся в октябре 1955 года на Парижском автосалоне. Автомобильная скульптура в виде Ситроена на воздушных шарах метафорически демонстрировала главную особенность машины — гидропневматическую подвеску. Шоу-кар в 1959 году придумал тогдашний директор Ситроена по рекламе Клод Пюш, но это — воссозданная уже в наше время копия. Выглядит очень остроумно: рисунок с «Ситроен-баллоном» даже поместили на афишу автосалона.