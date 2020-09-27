Выставку Porsche в России посвятили юбилею культовой компьютерной игры

В Санкт-Петербурге отметили 20-летие Need for Speed: Porsche Unleashed выставкой спорткаров

Компьютерная игра Need for Speed и реальные спорткары Porsche — чем не тема для выставки в культурной столице? Культовому гоночному симулятору Porsche Unleashed исполнилось 20 лет. По этому поводу мастерская RotFront Garage и Севкабель Порт организовали выставку автомобилей Porsche и собрали вместе немало интересной молодой классики. Разумеется, участие принял и питерский клуб владельцев Porsche Club SPb. На выставке, которую назвали Fast&Famous, было множество «девятьсот одиннадцатых»: от кузова 930 начала восьмидесятых до новейшего поколения 992, а также переднемоторные модели, достигшие возраста янгтаймеров. Посмотрите на эту коллекцию в нашей галерее.