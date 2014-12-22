Мы посмотрели, как собирают «Роллс-Ройсы» на заводе в Гудвуде

На сборку одного «Роллс-Ройса» уходит от пяти до семи месяцев, а если вы заказали уникальные опции, вроде обивки сидений кожей дикого крокодила гавиала или коврики из баргузинского голубого соболя, то и того больше. «Мотор» побывал на заводе Rolls-Royce в британском Гудвуде и посмотрел, на что сотрудники предприятия тратят столько времени, помимо ланчей и традиционного «файв-о-клок».

Гудвудский завод Rolls-Royce по меркам истории этой британской марки очень молодой. Его постройка началась в 2000 году — через два года после того, как право на использование британского бренда перешло концерну BMW. Проект здания разработал известный британский дизайнер Николас Гримшоу, а первый автомобиль сошел с конвейера предприятия в 2003 году. Впрочем, это и конвейером поначалу назвать было сложно — первое время на предприятии трудилось около 500 человек, которые за первый год работы собрали чуть больше трехсот машин. А расчетная мощность производства на первом этапе вообще не превышала 1000 автомобилей в год.

Ведь каждый Rolls-Royce должен был оставаться эксклюзивным.