Rotten Rice Meet: закрытие сезона по-японски

Ламповая JDM-встреча самураев правого руля

События Rotten Rice Meet объединяют владельцев японских автомобилей до 1989 года выпуска и, в качестве исключения, немного более свежего JDM. Мероприятия сообщества проходят исключительно в теплое время года, ведь большинство машин зимой не выезжают. В этот раз Rotten Rice Meet решили закрыть сезон уже в сентябре, не дожидаясь дождливой погоды, и организовали выезд на природу: японский олдскул, DJ-сет на виниле, пикник и море общения. Встреча получилась очень «ламповой». Почувствовать эту атмосферу можете и вы, посмотрев нашу фотогалерею.