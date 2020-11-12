Посмотрите на встречу раритетных «японцев» в Москве

Фотрепортаж с JDM-тусовки Rotten Rice Meet

Промозглый ноябрь знаменует начало долгой зимы. А значит сейчас самое время прятать по паркингам и гаражам старые, редкие и необычные автомобили. Но пока ещё сухо, хочется поймать последние погожие деньки и катнуть напоследок на своём старом «некрояпонце». Так и решили ребята из московской тусовки праворульного олдскула Rotten Rice Meet и собрались на завершающее мероприятие сезона. Предлагаем вам фотоотчёт с двух последних «рисовых» встреч — снимки передают тёплую ламповую атмосферу, которую создаёт эта особенная в своей харизме техника. Сегодня просто смотрите картинки и не отвлекайтесь на подписи и комментарии — мы их специально не делали, чтобы вскоре вернуться к этой теме уже куда более обстоятельно и глубоко.