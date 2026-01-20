Самые популярные паркетники Китая в 2025 году

Составлен рейтинг из 35 самых популярных кроссоверов Китая. По данным Ассоциации автомобильных производителей Китая (CPCA), в 2025 году было продано 11,9 млн кроссоверов. Tesla Model Y с результатом в 425,3 тыс. проданных машин уверенно заняла первое место, опередив ближайшего конкурента на 180 тысяч машин. 35 самых популярных кроссоверов КНР с продажами выше 100 тысяч шт., – в фоторепортаже журнала Motor.