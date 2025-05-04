Сезон RDS GP открыт: репортаж с Moscow Raceway

Стартовал новый сезон главного чемпионата страны по дрифту

В Подмосковье на автодроме Moscow Raceway состоялся первый раунд Гран-При Российской Дрифт Серии 2025. В этом году в чемпионате новые правила и новые участники, а этапы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске. Старт сезона собрал более 40 пилотов — такой цифры давно не было. Победителем стал действующий чемпион RDS GP Артём Шабанов, а конкуренция на трассе была невероятно высокая. Рассказываем о самых ярких моментах в дымном фоторепортаже Светланы Парфеновой и Павла Ткачука.