Атака клонов

Я помню, как Shortcut периодически барахлил на заездах в прошлом году, слышал и жалобы одного из клиентов на качество сборки и сорванные сроки подготовки машины, но сейчас многие недочеты устранены. Доработана конструкция, решены проблемы с поставщиками, и, как показала моя гонка, улучшена надежность.

Немало было скепсиса и в отношении безопасности. Главный вопрос — выдержат ли каркас и рама серьезную аварию? Конечно, Shortcut «разбивали» в специальных компьютерных программах, но реального краш-теста никто не проводил. И он случился прямо во время трек-дня на автодроме Moscow Raceway.