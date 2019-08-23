Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?

Чтобы включить первую, подрулевой рычаг в Skoda Octavia нужно передвинуть от себя и вверх, вторую — вниз. Вверх из нейтрального положения — это третья, вниз — четвертая. Задний ход — до упора на себя и вниз. Да, еще не забыть левой рукой повернуть на четверть оборота и отпустить похожую на трость рукоятку «ручника» — иначе не поедет.

Тронуться, не заглохнув, на первой передаче — не достижение, а обыденность. Характеристики двигателя таковы, что на ровной дороге и без нагрузки можно стартовать со второй — крутящего момента достаточно. На холостых оборотах мотор из салона практически не слышно, но, если прибавить газу, звучит он довольно громко — с моментом переключения передачи не ошибешься.

Теоретически Skoda Octavia может набрать максимальную скорость 110–115 км/ч, но проделывать подобные рискованные трюки на автомобиле, которому почти шесть десятков лет — это как минимум невежливо по отношению к людям, поддерживающим его в достойном ходовом состоянии. А вот на комфортные 80 км/ч в правом ряду автомагистрали он и сейчас способен, проверено.