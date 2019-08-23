Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?

Пока глобализация в автопроме не была всеобъемлющей, инженерные школы разных стран и автопроизводителей порой развивались обособленно. Один из ярких примеров — марка Skoda в ее «дофольксвагеновский» период, во времена социалистической Чехословакии. Какими были далекие предки нынешних — очень правильных, практичных и популярных — «Октавий» и «Рапидов»? Нам удалось проехать на нескольких экземплярах, сохраненных музеем Skoda и частными владельцами, по окрестностям Млада-Болеслава — именно в этом городе располагается штаб-квартира чешской марки.
Достойна возрождения
Первая Skoda Octavia была выпущена на заводе в Млада-Болеславе в 1959 году — шестьдесят лет назад. Она представляла собой модернизированную версию предыдущей модели, Skoda Spartak, впервые представленной на выставке в Брюсселе в 1955-м.
Основное техническое отличие нового двухдверного седана в передней подвеске — в ней появились пружины и телескопические амортизаторы. До этого в качестве упругого элемента использовалась поперечная рессора — она же выступала в роли нижнего рычага. Задняя подвеска и на Octavia осталась рессорной — также с поперечной рессорой, а не с более привычными жителям СССР по «Москвичам» и «Волгам» двумя продольными. Еще из типично чешской экзотики — хребтовая рама с пропущенным через несущую трубу карданным валом. Эта конструкция, внедренная в начале века инженером Гансом Ледвинкой, нам хорошо известна по грузовикам другой известной чешской марки — Tatra.
Две двери, тонкий руль, сплошной диван спереди, 1,1-литровый карбюраторный мотор мощностью 40 лошадиных сил c 4-ступенчатой механической коробкой, которая имела синхронизаторы на трех высших передачах. Впоследствии мощность двигателя инженеры Skoda увеличили до 42 лошадиных сил, которые он выдавал при 4500 об/мин против прежних 4200. Были и модификации с двигателем объемом 1,2 литра, который развивал 45, а позднее — 47 лошадиных сил. Также покупателям предлагали модификацию Octavia Super не с одним, а с двумя карбюраторами Jikov — такие машины выдавали 50 сил для 1,1-литрового мотора и 55 для 1,2-литрового.
Словом, для автомобиля начала шестидесятых из небогатой Восточной Европы вполне достойный набор! Особенно если вспомнить, что на Москвиче-407 из той же эпохи 4-ступенчатая коробка передач появилась лишь в середине жизненного цикла модели, а на 21-й Волге трансмиссия до самого конца оставалась 3-ступенчатой. И мощность 40 лошадиных сил на 1089 «кубиков» рабочего объема базового мотора — тоже весьма достойный показатель, хоть по нынешним временам эти цифры и кажутся смешными. Но сейчас, в 2019 году, в первую очередь не смешно, а любопытно: каково будет за рулем этой «доисторической» Octavia на современных дорогах?
Прежде чем отправиться в путь, приходится потратить некоторое время, чтобы, что называется, сориентироваться на местности. Немного сместившись к центру салона, надежно прикрыть за собой широкую дверь с массивными литыми рукоятками. Затем разыскать в левом углу металлической передней панели, окрашенной «молотковой» эмалью, неприметный замок зажигания. И самое главное — приучить себя к «перевернутой» схеме переключения передач.
Чтобы включить первую, подрулевой рычаг в Skoda Octavia нужно передвинуть от себя и вверх, вторую — вниз. Вверх из нейтрального положения — это третья, вниз — четвертая. Задний ход — до упора на себя и вниз. Да, еще не забыть левой рукой повернуть на четверть оборота и отпустить похожую на трость рукоятку «ручника» — иначе не поедет.
Тронуться, не заглохнув, на первой передаче — не достижение, а обыденность. Характеристики двигателя таковы, что на ровной дороге и без нагрузки можно стартовать со второй — крутящего момента достаточно. На холостых оборотах мотор из салона практически не слышно, но, если прибавить газу, звучит он довольно громко — с моментом переключения передачи не ошибешься.
Теоретически Skoda Octavia может набрать максимальную скорость 110–115 км/ч, но проделывать подобные рискованные трюки на автомобиле, которому почти шесть десятков лет — это как минимум невежливо по отношению к людям, поддерживающим его в достойном ходовом состоянии. А вот на комфортные 80 км/ч в правом ряду автомагистрали он и сейчас способен, проверено.
Однако на извилистых дорожках через леса, поля и населенные пункты больше 60 км/ч лучше не разгоняться. Люфт в рулевом управлении велик, да и тормоза без усилителя схватывают лишь в конце хода напольной педали — причем сразу и плотно. По-современному, в режиме отдыха, на таком автомобиле не поедешь — даже если это более поздняя версия с раздельными сиденьями и привычно расположенными рычагом МКП и ручником.
К 1964 году двухдверная Skoda Octavia ушла на покой, а универсал со знакомым названием Octavia Combi остался — его собирали до 1971-го. Какая же модель пришла ей на смену?
Заднемоторная эпоха
В 1964 году, после реконструкции завода в Млада-Болеславе, на конвейер встала принципиально новая Skoda 1000 MB. Хребтовая рама ушла в прошлое — четырехдверный седан и мелкосерийное купе, которое сейчас особенно ценится коллекционерами, имели полноценный несущий кузов, независимую подвеску спереди и сзади и более просторный салон. Двигатель при этом устанавливался сзади.
Появившаяся в 1966-м версия Skoda 1000 MBX оснащалась 1,0-литровым двигателем с двумя карбюраторами Jikov. Для того времени он был высокофорсированным — степень сжатия составляла 9,0:1. В результате двигатель выдавал 52 лошадиные силы и 75,5 Нм крутящего момента.
«Паспортная» максимальная скорость у такого автомобиля достигала 130 км/ч — в это можно охотно поверить и сейчас. В особенности если в энергичном темпе проехать на нем по тому же маршруту, где еще полчаса назад неспешно фланировал на Octavia. Среди современных автомобилей темно-красное купе 1000 MBX не теряется, а при приближении к крутому повороту не обязательно сбрасывать скорость до пешеходной.
Достаточно наметить нужную траекторию широкой и все еще тонкой «баранкой» и перед подъемом размашистым движением рычага включить передачу пониже — предварительно нащупав этот неприметный рычаг где-то недалеко от пола. Да и к педальному узлу нужно заранее приноровиться — из-за того, что колесные арки сильно выступают в салон, он здесь смещен вправо.
Верность заднемоторной схеме компания Skoda сохраняла до последних лет своего существования вне концерна Volkswagen. Но эволюция моделей шла своим чередом. Если Skoda 1000 MBX еще требует определенного времени на то, чтобы достичь «взаимопонимания», то двухдверка Skoda Garde из начала восьмидесятых — по ощущениям практически современный автомобиль. И чем-то неуловимо знакомый. Ну конечно! Шрифт на круглых приборах здесь практически такой же, как у мотоциклов Jawa и Cezet родом из той же эпохи.
А фары — той же формы, что и у «прямоугольной» оптики производства ГДР, которая устанавливалась на седаны Wartburg — а в нашей стране на Москвич-2140 и микроавтобусы РАФ. На Garde, впрочем, фары оригинальные — похожа только их форма. Рулевое управление у Skoda Garde неожиданно острое и точное, но рычагом 4-ступенчатой «механики» по-прежнему нужно орудовать размашисто — оно и понятно, с учетом заднего расположения силового агрегата. Пусть за спиной всего 55 лошадок, на ходу Skoda Garde воспринимается весьма живым автомобилем.
Кстати, если название Octavia ждало своего часа до 1996 года, когда дебютировало первое поколение этой модели в новой эпохе, то историческое имя Rapid родом из середины 30-х повторно использовалось и при социализме. Его присвоили в 1984 году модели Garde, прошедшей глубокий рестайлинг. На излете выпуска на «социалистический» Rapid устанавливали в том числе 1,3-литровые двигатели мощностью 63 л.с. в паре с 5-ступенчатой «механикой», а выпускали заднемоторные Skoda на заводе в Братиславе до 1990 года. Затем пришли другие времена.