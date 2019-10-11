Путешествуем на Skoda Kodiaq по Азербайджану

Но начинать свое знакомство с Азербайджаном с Баку — слишком просто, банально и шаблонно. Поэтому мы — в Гяндже. К своему стыду, про этот город, появившийся по разным оценкам примерно 1200–1400 лет назад, я раньше почти ничего не знал, но он — второй по величине в стране.
Вторым по значимости в Азербайджане город был уже в середине Х века, в то время став столицей курдской династии Шеддадидов. Гянджа была одновременно и «поставщиком» ценных природных ресурсов (в окрестностях много железных, медных, квасцовых и других рудников), и культурных. Город в народе называют культурной столицей: в XII веке здесь родился один из крупнейших поэтов средневекового Востока Низами Гянджеви (здесь в его честь построен красивый мавзолей), а теперь тут находятся еще и три государственных университета.
Но вживую, если не знать предысторию этого места, Гянджа вас вряд ли впечатлит. Сразу здесь бросается в глаза лишь парк имени (конечно же) Гейдара Алиева с гигантской аркой с колоннами, широченной главной аллеей и «золотым» фонтаном. Комплекс входит в пятерку самых крупных парков мира, однако делать здесь (как и в городе в целом) фактически нечего. Поэтому садимся в наш ярко-зеленый Skoda Kodiaq Scout, доставшийся нам в этом путешествии по Азербайджану, и отправляемся к еще одному древнему городу — Шеки.
Гянджи и Шеки разделяют всего 160 километров. Отсюда до Грузии 100 километров по трассе, а до Главного Кавказского хребта, по которому проходит граница Азербайджана и России, всего-навсего 10 километров.
Километры пролетают незаметно: наш «Кодиак» тихий и комфортный, с приличным запасом тяги, которая тут особо без надобности. Дороги сюда ведут неплохие, но ограничения скорости, камеры и полицейские засады мешают развернуться 180-сильному двухлитровому турбомотору в полную силу. Хотя даже в случае небольших нарушений статус «гостя» Азербайджана, позволит отделаться предупреждением.
Шеки, окруженный с трех сторон высокими лесистыми горами, считается одним из самых старых поселений Кавказа. Возраст многих археологических находок, обнаруженных здесь, превышает 2,5 тысячи лет. И в отличие от Гянджи тут действительно есть на что посмотреть: минарет XVI века, восстановленная в прошлом веке крепость, Королевский дворец Шекинских ханов XVIII века с ажурными окнами и настенными росписями, которые запрещено фотографировать.
Здесь сохранились караван-сараи, работавшие во время расцвета Великого шелкового пути. «Бизнесмены» тех лет могли хранить свои товары в подвалах и торговать на первом этаже, а жить на втором. Один из отреставрированных караван-сараев, кстати, до сих пор работает в качестве гостиницы.
Если изучение исторических ценностей вас не привлекает, то это место славится еще и своими сладостями — знаменитой пахлавой, которую делают в этих же самых магазинчиках.
Всего в ста километрах от Шеки находится Габала, еще один древний город, история которого насчитывает около двух тысяч лет. Дорога сюда прерывается гравийными участками и ремонтом, но зато природа вокруг — великолепная. Говорят, за местные горы, реки, озера, водопады, вековые ореховые и каштановые леса, а также чистейший воздух, это место называют «азербайджанской Швейцарией».
Здесь даже построен местный курорт с горнолыжными трассами, лунапарк и проложен альпинистский маршрут на самую высокую гору стран — Базардюзю высотой 4466 метров. А если кому-то лень идти, то на вершину доставит современная канатная дорога с потрясающими видами вокруг.
И еще одна неожиданная достопримечательность этого места — стоящая неподалеку радиолокационная станция, запущенная в середине 1980-х, отслеживающая небо на несколько тысяч километров вокруг и предупреждавшая о ракетном нападении. РЛС проработала до 2012 года, после чего российские военные покинули ее, не сумев договориться с властями страны о сумме арендной платы.
Добавим к нашему маршруту еще каких-то 80 километров, и мы окажемся в высокогорном поселке Лагич, находящемся у подножья Ниялдага, чья высота достигает 2084 метров. Фактически, этот небольшой городок — музей под открытым небом: мощеные улицы и площади, водопровод и канализация, заложенные более тысячи лет назад и сохранившийся общий облик, постепенно формировавшийся с XV века.
Лагич со всех сторон закрыт кольцом непроходимых гор. Раньше сюда вела единственная дорога — узкий и опасный серпантин со скалистым обрывом, падающими сверху камнями и валунами, лежащими посреди дороги. Сейчас же к поселку, несмотря на свою удаленность от «цивилизации» буквально до отказа забитому туристами, ведет новенькое шоссе.
Это абсолютно пустая и безлюдная дорога, без единой встречной машины, которая, правда, местами уже успела разрушиться, просесть и кое-где пойти волнами.
Поэтому если бы не неожиданно возникающие из-за поворота ямы глубиной с кроссовер, то эта дорога точно получила бы титул одной из самых живописных и драйверских за всю нашу поездку. Особенно здесь было классно отжечь за рулем Kodiaq, потому что рулится вседорожник очень и очень неплохо, но полнейшая непредсказуемость трассы требовала соблюдать все правила и быть максимально аккуратным.
Каких-то 30 километров, и мы проезжаем мимо Шемахи, до 1859 года бывшей столицей Азербайджана. Постепенно природа меняется: горы переходят в холмы, а луга и леса уступают место «ржавым» равнинам, выжженным солнцем.
Становится больше камер контроля скорости, полицейских засад и участков с ремонтируемым покрытием. Но местных это не очень-то останавливает: обгоны через сплошную по встречке или по обочине — нормальное явление.
Постепенно появляются широкие шоссе, возрастает количество автомобилей, и ехать становится скучнее. От потрясающей природы не остается и следа, а впереди уже виднеются стеклянные небоскребы Баку.
В XIX веке Баку называли «восточным Парижем», а сейчас это современный город с двухмиллионным населением, который больше похож на Дубай с его бетонно-стеклянными высотками необычной формы. Эти «стекляшки» здесь соседствуют со старым городом и тем самым переулком из «Бриллиантовой руки» со знаменитыми «черт побери» и «поскользнулся, упал, очнулся, гипс». По улицам города с 2016 года проходят гонки Формулы-1, а одной из достопримечательностей стал космического вида культурный центр Гейдара Алиева, разработанный знаменитой Захой Хадид.
Тут можно бродить по старому городу, поражаясь древним крепостным стенам, прогуливаться по набережной, пообедать (кюфта-бозбаш, плов, долма, кутум, кутабы — в Азербайджане можно каждый день пробовать новые вкуснейшее блюда и ни разу не повториться и не уйти разочарованным) с видом на Каспийское море или просто наслаждаться погодой.
Или снова сесть в Шкоду и отправиться изучать другую часть страны. Потому что возвращаться в московский холод и дождь, периодически превращающйся в снег, точно не хочется. Друзья, у кого ключи?