Путешествуем на Skoda Kodiaq по Азербайджану

Здесь сохранились караван-сараи, работавшие во время расцвета Великого шелкового пути. «Бизнесмены» тех лет могли хранить свои товары в подвалах и торговать на первом этаже, а жить на втором. Один из отреставрированных караван-сараев, кстати, до сих пор работает в качестве гостиницы.

Если изучение исторических ценностей вас не привлекает, то это место славится еще и своими сладостями — знаменитой пахлавой, которую делают в этих же самых магазинчиках.

Всего в ста километрах от Шеки находится Габала, еще один древний город, история которого насчитывает около двух тысяч лет. Дорога сюда прерывается гравийными участками и ремонтом, но зато природа вокруг — великолепная. Говорят, за местные горы, реки, озера, водопады, вековые ореховые и каштановые леса, а также чистейший воздух, это место называют «азербайджанской Швейцарией».