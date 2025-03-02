Sochi Drift Challenge: 3 этап

Самые яркие кадры третьего этапа Чемпионата Краснодарского края по дрифту

22 и 23 февраля на СТК «Пилот» (Краснодарский край) прошел 3-й этап Чемпионата Краснодарского края по дрифту Sochi Drift Challenge. Заявки на участие подали 72 пилота из 21 города России и Республики Беларусь. Едва ли кто-то из них ждал, что южная трасса встретит морозом. Низкие температуры — не единственный сюрприз уикенда. В этой галерее мы расскажем об основных событиях Sochi Drift Challenge и поделимся самыми яркими кадрами.