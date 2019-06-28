Дрифт, спорткары и музей

Но Сочи Автодром работает не только в тот короткий уикенд, когда лучшие гонщики мира приезжают туда для участия в Гран-при. Российская трасса открыта в течение года — на ней проходят самые разные события и развлечения, которые ближе познакомят с миром скорости и гонок.

Вот чем можно заняться на Сочи Автодроме, помимо посещения Гран-при.

Проехать круг по трассе в спорткаре с профессиональным гонщиком за рулем

Прочувствовать перегрузки в поворотах и ускорения на прямых настоящей трассы Формулы 1 — редкий и уникальный опыт. Шанс испытать это на себе вы получите на Сочи Автодроме.