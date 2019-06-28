Дрифт, спорткары и музей

Но Сочи Автодром работает не только в тот короткий уикенд, когда лучшие гонщики мира приезжают туда для участия в Гран-при. Российская трасса открыта в течение года — на ней проходят самые разные события и развлечения, которые ближе познакомят с миром скорости и гонок.
Вот чем можно заняться на Сочи Автодроме, помимо посещения Гран-при.
Проехать круг по трассе в спорткаре с профессиональным гонщиком за рулем
Прочувствовать перегрузки в поворотах и ускорения на прямых настоящей трассы Формулы 1 — редкий и уникальный опыт. Шанс испытать это на себе вы получите на Сочи Автодроме.
Здесь можно не только получить услугу «Гоночное такси», но и выбрать машину заезда по трассе. Спорткар Nissan GT-R, развивающий скорость до 315 км/ч, легендарный Lamborghini Gallardo Superleggera с 10-цилиндровым мотором мощностью 530 лошадиных сил, Ferrari 458 Italia, которая разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды — эти и еще около двух десятков спортивных машин готовы к заездам по Сочи Автодрому.
На пассажирском сиденье с настоящим пилотом за рулем вы проедете круг по трассе в гоночном режиме.
Испытать себя за рулем гоночной машины
Если вам кажется, что сидеть на пассажирском сиденье не так интересно и куда увлекательнее взять руль в свои руки, то вам подойдет услуга «Мастер-класс».
Здесь тоже можно выбрать себе интересующую машину, и с вами также будет работать инструктор. Отличие только в том, что по ходу первого вашего круга пилот объяснит вам, как проходить повороты, что такое гоночная траектория и апекс, как правильно работать педалью тормоза и не промахиваться мимо точек торможения.
А потом уже вы сами сядете за руль и попробуете применить все полученные советы на практике.
Окунуться в мир гоночной техники Mercedes-AMG
В этом году вместе с Mercedes-Benz АНО «РОСГОНКИ» организовала гоночные и экскурсионные программы.
Здесь вы можете выбрать сразу несколько видов активности. Например, экскурсионный тур по трассе на гоночной машине, во время которого вам расскажут об истории автодрома, как проходила борьба за звание сильнейшего гонщика Ф1 в прошлом, почему именно это место выбрали для постройки трассы и другие интересные факты.
Еще программа включает гоночное такси на одном из спортивных автомобилей Mercedes-AMG, мастер-класс и настоящее гоночное испытание «Следуй за лидером», во время которого вам предстоит проехать круг в том же темпе, в котором его проезжает пилот перед вами.
И наконец, особое предложение — Mercedes-AMG Experience, настоящая отработка навыков пилотажа протяженностью 4,5 часа под руководством профессионального инструктора.
Познакомиться с гоночной историей
На Сочи Автодроме есть несколько экскурсий. Это экскурсия по гоночному комплексу, во время которой вам расскажут, как устроен быт гонщика, познакомят с самыми интересными гоночными объектами и покажут комнату управления гонками; вечерний тур по трассе на гольф-каре; посещение музея с уникальной коллекцией гоночных автомобилей.
Освоить гоночный мотоцикл
На Сочи Автодроме появилась мотошкола. В ней вас научат навыкам пилотажа гоночного байка (программа длится 2 академических часа).
Есть и детская мотошкола, инструкторы которой научат молодых любителей скорости базовым техникам езды на двух колесах.
Научиться дрифту и подымить резиной в поворотах
Если вам интерес дрифт и искусство контролируемого заноса, то вас на Сочи Автодроме ждет школа дрифта. Она работает под патронажем вице-чемпиона России по дрифту Аркадия Цареградцева.
В зависимости от уровня вашего опыта вам подберут комплекс упражнений, благодаря которым вы отточите навык прохождения поворотов в заносе, познаете азы безопасного дрифта и даже сможете подготовиться к участию в чемпионате. О наличии гоночной техники переживать не нужно — на трассе есть профессионально подготовленные Nissan Silvia S14 мощностью от 300 до 450 лошадиных сил.