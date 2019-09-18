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8:30

Сокровища музея Pagani

Это лучший способ посетить производство Pagani. Не считая покупки гиперкара

Кажется, мы нашли самый автомобильный регион на планете. Если вы подумали о штате Мичиган и Детройте — ошиблись. И это даже не Баден-Вюртемберг в Германии, хотя в Штутгарте штаб-квартира одной уважаемой марки находится на Мерседес-штрассе, музей другой — на площади Порше, а улицы носят имена Дизеля, Майбаха, Даймлера и Бенца. Все-таки настоящий рай «бензиноголовых» — регион Эмилия-Романья. Кажется, Италия не могла быть еще прекраснее, но именно здесь удивительно близко друг к другу расположились штаб-квартиры и заводы Maserati, Ferrari, Dallara, Lamborghini, Ducati и Pagani. До автодромов в Имоле и Монце тоже недалеко, маршрут легендарного исторического ралли Mille Miglia вьется по холмам, а уж какие здесь автомобильные музеи... С одного из них и начнем. Посетить производство Pagani теперь может каждый. Ведь музей открыли прямо при фабрике.