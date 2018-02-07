Tesla пересекла Сахару: как это было
Команда Team Tesla рассказала о своем участии в ралли Будапешт-Бамако
Великий Африканский Автопробег — крупнейшее любительское ралли в мире. Именно туда на электрокроссовере Tesla Model X отправились два парня из Хорватии. Во время гонки Саша Цветоцевич и Олег Маштруко вели дневник, где рассказывали о своих 16-дневных приключениях, в ходе которых они проехали 8600 километров. Мы выбрали самые интересные заметки и перевели их на русский.
Иллюстрации: Team Tesla
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