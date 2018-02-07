Tesla пересекла Сахару: как это было

«Посреди ночи к нам пришли какие-то неприятные венгры и попросили выключить генератор. И это несмотря на то, что наши машины стояли на самом краю лагеря. Мы еще хотели подзарядить гаджеты всем желающим, но пришлось сворачиваться и отъезжать чуть дальше. Утром Dacia застряла, и те, кто прогнал нас ночью, помогали вытащить машину. В общем, больше в лагерь ни ногой».