Уверенность в том, что Adamas готов ко многому, укрепилась, когда одну из сопок перед нами не смог взять другой матерый китайский внедорожник — призер известных ралли-марафонов. Адский холод и глубокий снег здесь равны для всех.

Китайцы зашли с козырей и решили наглядно продемонстрировать главное техническое отличие от автомобиля, который уже продается в России под именем Rox 01, — пневматическую подвеску (отсутствовавшую в дорестайлинговой версии). Она не только обеспечивает отличную плавность хода, но и обладает широким диапазоном регулировки дорожного просвета: клиренс можно увеличить с 205 до 285 мм. Это серьезная заявка на реальные внедорожные способности и отличная новость для любителей путешествий и активного отдыха. Да что далеко ездить — этой зимой даже в Москве возможность приподнять кузов над снежной кашей порадовала бы очень многих.

И на рыбалку, и на балет

С дизайном все ясно: в Rox Motor, как и многие до них, засматривались на сегмент премиальных внедорожников. И без духа старых Land Rover времен Camel Trophy тут точно не обошлось. Это же чистая романтика: ты выбираешься из грязи, но при этом не в кирзачах, а в дорогих оксфордах. Понимаете? Из грязи — да, но сразу в князи, с комфортом.