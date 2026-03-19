Тест-драйв Rox Adamas: годится ли для суровой зимы электровнедорожникРок в монгольском стиле
Высокие запросы
— Цзя ю! Цзя ю! — хрипит рация на китайском. — Да гоню, я гоню! — кричу я в ответ, даже не нажимая тангенту рации. Руки вцепились в руль мертвой хваткой. Из-под колес вырываются вихри грязного снега, стирая едва заметную грань между серо-голубой вершиной штурмуемой сопки и таким же белесым небом. Обычные, «не злые» колеса буквально на ощупь пробивают колею в полуметровом снегу, пытаясь закинуть трехтонного монстра наверх. Уже позже, методом проб, мы убедились: в таких условиях режим «Песок» работает лучше «Снега». Парадокс?
Уверенность в том, что Adamas готов ко многому, укрепилась, когда одну из сопок перед нами не смог взять другой матерый китайский внедорожник — призер известных ралли-марафонов. Адский холод и глубокий снег здесь равны для всех.
Китайцы зашли с козырей и решили наглядно продемонстрировать главное техническое отличие от автомобиля, который уже продается в России под именем Rox 01, — пневматическую подвеску (отсутствовавшую в дорестайлинговой версии). Она не только обеспечивает отличную плавность хода, но и обладает широким диапазоном регулировки дорожного просвета: клиренс можно увеличить с 205 до 285 мм. Это серьезная заявка на реальные внедорожные способности и отличная новость для любителей путешествий и активного отдыха. Да что далеко ездить — этой зимой даже в Москве возможность приподнять кузов над снежной кашей порадовала бы очень многих.
И на рыбалку, и на балет
С дизайном все ясно: в Rox Motor, как и многие до них, засматривались на сегмент премиальных внедорожников. И без духа старых Land Rover времен Camel Trophy тут точно не обошлось. Это же чистая романтика: ты выбираешься из грязи, но при этом не в кирзачах, а в дорогих оксфордах. Понимаете? Из грязи — да, но сразу в князи, с комфортом.
Этакий аристократ в пусть не самом модном, но в отлично сидящем классическом костюме. И ведь производитель не врет: стоит выехать со снежной целины на более-менее приличную дорогу, и трехтонный внедорожник превращается в седан бизнес-класса: идет быстро, тихо, практически без пробоев, тряски или укачивания.
Наш маршрут начинался в Хулун-Буире. Утром при минус 37 на парковке у гостиницы местные водители и таксисты с ленивым любопытством рассматривали Rox Adamas. С его угловатым, решительным дизайном он вряд ли казался им «железным конем» из будущего — автомобили на любой вкус сегодня продаются в каждом торговом центре Китая, даже здесь, на окраине цивилизации.
Но к большим внедорожникам во всем мире относятся с одинаковым почтением. Один из монголов, сопровождавших нашу группу, Буян, степенно обошел автомобиль и демонстративно поднял вверх большой палец в меховой перчатке.
Рокс энд Дзуд
Город быстро остался позади. За первым же поворотом началась настоящая Монголия, где асфальт тонкой черной ленточкой растворяется в пространстве и метели. Здесь дорогу определяют не знаки, а ориентиры: одинокая скала, высохшее русло реки, обо́ — священная пирамида из камней, украшенная выцветшими лентами-хадаками.
«Дзуд» — так в Монголии называют суровое межзимье, когда мороз под 30 и метели выжигают пастбища. Для машины это испытание на прочность. Тем более что с надежной асфальтовой полосы мы практически сразу же свернули в степь, к величественным сопкам, где под колесами вместо дороги — сплошная полуметровая снежная целина.
Автомобили тут же окутались снежной метелью. Все это странно диссонирует с собственными ощущениями, словно ты сидишь в 5G и смотришь кино в 8K-разрешении.
Горячий снег
От каждой пригоршни снега, летящей в лобовое стекло из-под колес передней машины, ты инстинктивно ежишься, хотя в салоне настоящий «Ташкент». Сиденье водителя — отдельный релакс: и греет, и дует, и массаж делает. Второй ряд сидений — бизнес-класс частного джета: два кресла с обогревом, массажем, вентиляцией и оттоманками. Подключил смартфон к монитору — и сиди слушай музыку или смотри фильмы. Для тех, кому нужен трехместный диван, обещают отдельную версию, но нам ее не показали.
На галерке, на третьем ряду, ехать тоже можно, но просто так туда не залезешь: нажимаешь кнопку — через 10 секунд электропривод полностью открывает проход.
Азартный дрифт
Штурмовать на полном газу незнакомые заснеженные сопки — как прыгать с парашютом: каждый раз страшно. Но справились все — кто с первой, а кто со второй попытки. Следующее испытание — ралли-трек. И здесь Rox Adamas вновь приятно удивил. На дорогах со смешанным покрытием большая часть тяги уходит на задние колеса, что довольно легко позволяет отправлять автомобиль в контролируемый занос.
Главное — следить за поворотами и нащупать ритм трассы. Алгоритм простой: перед поворотом смело жмешь правую педаль, пуская автомобиль по широкой дуге. На самом ее краю корректируешь направление рулем и полностью открываешь газ. В этом, кстати, Rox полностью противоречит мировоззрению того же Land Rover с его девизом для подобных испытаний: «Поезжай настолько медленно, насколько можешь».
На Rox Adamas не только хочется ехать быстро и с азартом, но и можно. Подвеска настроена грамотно, и поймать момент, когда дорога «поплыла», достаточно просто. Но слишком расслабляться не стоит!
Дрифт в незнакомых местах может обернуться неожиданными проблемами. Пробьешь колесо или вовсе разуешься — и проблем обеспечено на полдня. Запаску, даже если она висит на пятой двери, просто так не снимешь: крышка кожуха прикручена четырьмя винтами под шестигранник. Представьте на минутку: активные сумерки, трескучий мороз, пальцы не гнутся — и вам нужно выкрутить эти болты… А, как сказал классик: «На морозе греметь ключами всегда приятнее, тем более что страна северная и мороз повсюду!»
Лично мне руль с электроусилителем на треке показался достаточно легким — возможно, где-то в глубинах меню его отзывчивость можно и поменять. Но для этого нужно дождаться русской адаптации. Кстати, обещают полную русификацию, как в Rox 01, где она работает практически без нареканий, а общее количество фраз, которые распознает автомобиль, превышает 400.
По технике у Rox 01 и Adamas полный паритет: два электромотора — один спереди на 204 силы, второй сзади, помощнее, на 272 (суммарно 476 л.с.). Батарея CATL — на 44,5 киловатт-часа. Хорошая батарея, кстати: позволяет использовать быстрые зарядки мощностью до 100 киловатт, а значит, до с 20 до 80% пройдет около 27 минут. В туалет сходить и кофе выпить — как раз.
Под капотом и зарядка
Есть нюанс, который китайцы любят подчеркивать. При абсолютно одинаковой «начинке» заявленный запас хода у Adamas чуть больше: 1226 километров в цикле WLTC. Это на 111 км больше, чем у первой модели. Магия? Другая резина? Производитель утверждает, что все дело в более тонких настройках электроники и новом двигателе-генераторе Mitsubishi.
Выбранный режим езды практически не влияет на характер силовой установки: отклик на акселератор остается быстрым и интенсивным. Чувство нехватки мощности отсутствует даже при низком заряде — создается иллюзия, что полные 476 сил доступны всегда. Хотя некоторые коллеги жаловались на ухудшение динамики, на своем автомобиле мы подобного не заметили.
Холодные звонки
Нас окружает великое снежное безмолвие. Внутренняя Монголия — самая северная территория Китайской Народной Республики. До российского Забайкалья отсюда подать рукой — пара сотен километров. А если убрать лозунги и надписи на китайском, украшающие каждое более-менее приличное здание, отличий от российской глубинки не найти. Люди живут привычным северным укладом: мясо закусывают мясом, одеваются в пуховые пуховики до пят и не интересуются политикой. Местная кухня — съедобная, порой вкусная, но непривычная.
Так же примерно и с автомобилем. Руль, четыре колеса, электромоторы. Интеллектуальными системами и мониторами сегодня тоже никого не удивить. Но если прекратить нахваливать подвеску и окунуться в дзуд, то есть в реалии, — начинаются вопросы. Хочешь смахнуть дворниками снег? Толкаешь правый подрулевой переключатель вверх — тишина. Тянешь вниз — ноль реакции.
Есть и другие досадные неожиданности. Управление светом, климат, настройки всего и вся — меню огромное. Но упрятано оно глубоко в иероглифах центрального экрана. А главный сюрприз — селектор трансмиссии. Привычного режима P на нем нет — он вынесен сбоку отдельной кнопкой. Можно, конечно, привыкнуть за неделю, но в сердцах вырывается: «Да какого черта? А зачем?»
Появляются и другие вопросы. На улице минус тридцать, за спиной, у внутренней кромки двери багажника, образуется натуральное царство льда. И сразу думаешь: а как там двойные уплотнители? А если кто-то решит полезть в брод на обещанные 77 сантиметров? Хотя, может, это просто конденсат замерз или вода, стекшая после мойки.
Но это лишний повод добрым словом помянуть инженеров, не спрятавших ручки дверей в корпус: казусы с примерзшими ручками зимой случаются регулярно. Отдельное спасибо и за обычные наружные зеркала заднего вида. Конечно, при маневрах в плотном потоке или ограниченном пространстве вся картинка вокруг транслируется на большой экран мультимедиа — и это реально помогает, но в режиме обычной поездки с зеркалами как-то привычнее.
Степь меняет
Световой день в этих местах, как и в Москве, короткий. Солнце медленно угасает, еще не достигнув горизонта. Жмущиеся друг к другу лошади на сопках равнодушно смотрели на наш караван. Сегодня на них в Монголии практически никто не ездит. Железный конь пришел на смену крестьянской лошадке.
Наш путь лежал в деревню Хайджи. «Зачем мы туда едем?» — спросил я, скорее у самого себя. «На обед, — неожиданно и по-русски заявил Буян. — Это лучшее место для привала на 100 километров вокруг!» Оказывается, он сам из этих мест и неплохо знает русский. «В школе все учили русский!» — с ностальгией сказал монгол.
Поселок Хайджи — несколько строений, окутанных сизым угольным дымком, закутанные в войлок фигурки овец и собаки, выбежавшие облаять караван, несмотря на мороз. Встретили нас без суеты, как будто ждали. Хозяева радушно выставляли на стол огромные блюда с мясом, чайники с горячим соленым чаем с молоком, какие-то салаты и даже местный лимонад. В зале быстро стало жарко, но иней у входа так и не растаял — зима пыталась ворваться в дом большим белым облаком пара с каждым открытием двери.
За ужином из отварной баранины хозяева говорят, что теперь многие пастухи меняют мотоциклы на подержанные внедорожники. «Железный конь не устает, не замерзает, — усмехнулся Буян, — но душа у него железная. Не споешь ему песню, чтобы путь был легче». В этом — главное противоречие современной степи. Внедорожник здесь не просто транспорт. Это мост между веками. Он может преодолеть снежную целину, которую не пройти иноходцу, но он никогда не услышит степной ветер так, как слышит его пастух.
Самое важное — Rox Adamas в этой монгольской глубинке признавали свои все, кто встречался нам по дороге. Для людей, ценящих человеческое отношение, помощь в пути и просто приветственный жест, хорошая машина — та, что не подведет в дзуд, позволит привезти ребенка в школу или месячный запас продуктов с рынка. Rox, обросший коркой изо льда и снега, заслужил их уважительное похлопывание по капоту. Когда мы уже собрались уезжать, одна из местных девушек на прощание торопливо сунула нам в руки цветную ленту:
— Повесите на обо. Для дороги, — перевел Буян.
Мы повесили. По традиции — чтобы духи хранили в пути. По-человечески — с благодарностью за то, что в мире соцсетей, космических спутников и полного привода еще есть места, где расстояние измеряется не километрами, а радостью встреч и теплом дыхания редких гостей.
Степь меняет. Даже на железном коне. И если вам вдруг покажется, что современный внедорожник — это просто набор дорогих гаек и умной электроники, приезжайте сюда зимой. Здесь каждая лента на ветру — чья-то молитва. А каждый след на снегу — чья-то жизнь.