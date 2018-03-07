Топ-5 спорткаров Женевы

Для практичного AMG GT (в его основе лежит шасси E-класса и CLS) подготовили три силовые установки. Первая, AMG GT 53, представляет собой «мягкий гибрид», состоящий из 3-литровой рядной «шестерки» мощностью 429 сил, а также электромотора EQ Boost, исполняющего роль стартер-генератора и помощника при разгонах. Вторая, AMG GT 63, идет уже со знакомым 4-литровым V8 с отдачей в 577 «лошадей». А на вершине располагается версия AMG GT 63 S, которая из того же V8 выжимает 639 лошадиных сил и ускоряется с места до «сотни» за 3,2 секунды – на две десятки быстрее, чем 680-сильная Panamera Turbo S E-Hybrid!