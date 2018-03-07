Топ-5 спорткаров Женевы
Топ-5 спорткаров Женевы
Возрожденная легенда, самый быстрый McLaren, электрокар-рекордсмен – и не только
Среди новинок Женевского автосалона немало таких, которые охотно разомнут мускулы на гоночных трассах и автобанах – по меньшей мере три представленные машины, например, претендуют на звание быстрейшего серийного авто в мире. Однако давайте вынесем чистую скорость за скобки и сосредоточимся на новинках, о которых в ближайшее время будут писать много, образно и с обилием восклицательных знаков. Ведь они – самые яркие спорткары Женевского автосалона 2018 года. По иронии судьбы, все эти пять машин из разных стран.
Иллюстрации: Мотор.ру
РЕКОМЕНДУЕМ