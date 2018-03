Топ-5 спорткаров Женевы

Она все-таки возвращается! Имя, от которого начинают потеть ладошки у каждого фаната Need For Speed/Fast and Furious, снова сияет на автомобильном небосклоне. Пока только лишь в виде концепт-кара, облаченного в гоночные доспехи, но это лучше, чем ничего. Похоже, до премьеры серийной «Супры» осталось совсем немного и 16 лет ожидания не были напрасными.