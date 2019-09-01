Фотогалерея: 24-часовая гонка в Спа

Гонка марафон на сложной трассе с непредсказуемой погодой

24-часовая гонка в Спа — пожалуй, самая важная во всем мировом классе GT3. Она входит в зачет Blancpain GT series. Как это часто бывает на бельгийской трассе Спа-Франкоршам, погоду не прогнозировали, ведь она меняется поминутно и совершенно непредсказуемо. Тренеровки и квалификация прошли в 42 градусную жару (это температурный рекорд в Бельгии!), а к началу самой гонки температура опустилась до +11⁰С, день был туманным, пасмурным и дождливым. Для нашей галереи фотограф Андрей Гущин отобрали самые зрелищные кадры 24-часового марафона, в котором приняли участие и российские пилоты.