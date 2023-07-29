Автомобильная экзотика на Круглом озере

Лето — пора выставок и фестивалей, которые обычно проходят в городе, и выездов на природу. Как правило, первое сложно совместить со вторым. Удачным исключением получился подмосковный Tuning Open Fest — пляжный автомобильный open air. Здесь были представлены разные эпохи, страны и субкультуры автомобильного движения, и всё это — на живописном берегу озера. Посмотреть солнечные фотографии лучших проектов TOF-2023 можно в нашей фотогалерее.