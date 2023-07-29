Репортаж
08:00, 29 июля 2023

Tuning Open Fest 2023: пляж и автомобили

Автомобильная экзотика на Круглом озере

Лето — пора выставок и фестивалей, которые обычно проходят в городе, и выездов на природу. Как правило, первое сложно совместить со вторым. Удачным исключением получился подмосковный Tuning Open Fest — пляжный автомобильный open air. Здесь были представлены разные эпохи, страны и субкультуры автомобильного движения, и всё это — на живописном берегу озера. Посмотреть солнечные фотографии лучших проектов TOF-2023 можно в нашей фотогалерее.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Первый Tuning Open Fest состоялся в 2015 году. И это был первый сезон не только для самого фестиваля, а вообще первый пляжный автомобильный open air в России. Организаторы уверяют, что честно искали аналоги в нашей стране, прежде чем сказать, что формат Tuning Open Fest первый, и не нашли таковых.

© Светлана Парфенова

Новости партнёров