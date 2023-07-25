Репортаж
08:00, 25 июля 2023

Тюнинг Шоу 2023: такой разный тюнинг

Посмотрите на самые необычные автомобили выставки

Сезон автомобильных соревнований, выставок и фестивалей активно продолжается. Одно из таких мероприятий — московское Тюнинг Шоу, собравшее проекты совершенно разных направлений тюнинга и всевозможных цветовых палитр, от заниженного Mercedes-Benz W111 до сурового Запорожца с двигателем 1JZ-GTE. Солнечная погода, красивые девушки и стильные автомобили — залог отличных выходных и хорошего настроения. Зарядитесь драйвом и вы, посмотрев нашу яркую фотогалерею.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мероприятие не случайно называется Тюнинг Шоу — кроме собственно выставки автомобилей в программе было много интересного: представление проектов, конкурсы, выступление барабанщиков и улыбки промо-girls.

© Светлана Парфенова

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