Посмотрите на самые необычные автомобили выставки

Сезон автомобильных соревнований, выставок и фестивалей активно продолжается. Одно из таких мероприятий — московское Тюнинг Шоу, собравшее проекты совершенно разных направлений тюнинга и всевозможных цветовых палитр, от заниженного Mercedes-Benz W111 до сурового Запорожца с двигателем 1JZ-GTE. Солнечная погода, красивые девушки и стильные автомобили — залог отличных выходных и хорошего настроения. Зарядитесь драйвом и вы, посмотрев нашу яркую фотогалерею.