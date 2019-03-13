Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:39

Адский Гелик и другие способы потратить 40 миллионов

Посмотрите, во что превращают дорогие машины ведущие тюнинговые конторы

Традиционно в Женеве выставляются самые эпатажные и знаменитые тюнинговые конторы, которые берутся прежде всего за люксовые автомобили. Характерно, что Mansory, Brabus, TechArt и Startech уже несколько лет размещаются в главном павильоне прямо напротив стендов Mercedes-Benz и BMW. От внимания монстров тюнинга не скрыться никому: здесь всегда добрый десяток Геледвагенов, свежие Porsche и Bentley, попадаются также Роллс-Ройсы и даже Bugatti. Что внутри у жертв пластической хирургии — разговор отдельный. Гораздо интереснее было бы узнать, что в голове у людей, которые готовы выложить сумасшедшие деньги за превращение своей новой роскошной машины в... В то, что вы сейчас собираетесь разглядывать в нашей галерее.

Загрузка...
Загрузка...