Адский Гелик и другие способы потратить 40 миллионов

Посмотрите, во что превращают дорогие машины ведущие тюнинговые конторы

Традиционно в Женеве выставляются самые эпатажные и знаменитые тюнинговые конторы, которые берутся прежде всего за люксовые автомобили. Характерно, что Mansory, Brabus, TechArt и Startech уже несколько лет размещаются в главном павильоне прямо напротив стендов Mercedes-Benz и BMW. От внимания монстров тюнинга не скрыться никому: здесь всегда добрый десяток Геледвагенов, свежие Porsche и Bentley, попадаются также Роллс-Ройсы и даже Bugatti. Что внутри у жертв пластической хирургии — разговор отдельный. Гораздо интереснее было бы узнать, что в голове у людей, которые готовы выложить сумасшедшие деньги за превращение своей новой роскошной машины в... В то, что вы сейчас собираетесь разглядывать в нашей галерее.