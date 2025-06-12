Чемпионат России по ралли-рейдам добрался до Челябинской области

Тем не менее, этот новый для ралли-рейдов регион станет отличной тренировкой для тех, кто все-таки решил принять участие в бахе. Для всех экипажей условия и трассы будут в новинку, так как в окрестностях Миасса соревнований по ралли-рейдам еще не проводилось. Однако некоторые спортсмены транзитом уже проезжали этот регион в рамках «Шелкового пути» 2016 года.

— Для меня и нашей команды это первая гонка в Миассе, — рассказал штурман команды ГАЗ Рейд Спорт Евгений Павлов — Мы отправляемся в новый регион, что всегда интересно. Урал — сложная, но живописная местность. Гонки в Челябинской области у нас были, но где-то южнее Магнитогорска. А здесь, на Южном Урале, будем впервые. Эти края мне немного знакомы, ведь я служил здесь. Участвовал я и в гонках, но в джип-триале на ограниченной площадке. Горных соревнований в этой местности у меня еще не было. Особенность этого региона — старый, седой Урал. Здесь нет жесткого кавказского рельефа, всё более плавно. Трасса будет интересной, трехмерной, с множеством лесных дорог и просек. На горных трассах обычно выбор невелик: есть только одна дорога, по которой ты едешь. Навигационная сложность зависит от развития дорожной сети в горах. Это, в свою очередь, связано с вырубкой лесов, добычей полезных ископаемых и другими факторами. Но одно я знаю точно: будет интересно!