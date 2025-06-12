Репортаж
Опубликовано 12 июня 2025, 16:57
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Баха «Уральский рубеж»: горы, камни и броды

Чемпионат России по ралли-рейдам добрался до Челябинской области
Чемпионат России по ралли-рейдам преодолел свой экватор, и впереди новый этап. Баха «Уральский рубеж» проходит с 12 по 15 июня в Челябинской области. Это четвертый этап для внедорожников и багги в зачетах Абсолютный, Рейд-спорт, Т2, Т3, и третий — для грузовиков Т5. Гонка обещает быть захватывающей: спортсменов ждет более 1000 километров, из которых около 700 км придется на спецучастки.
Баха «Уральский рубеж»: горы, камни и броды
© Александр Жихарев
Александр Жихарев
Александр Жихарев

В преддверии важного международного ралли «Шелковый путь», которое стартует 12 июля в Иркутске, некоторые участники решили поберечь силы и пропустили этап чемпионата России по ралли-рейдам. Поэтому на «Уральский рубеж» собралось не так много спортсменов. Логистика гонки в Челябинской области также оказалась серьезной нагрузкой для всех участников.

© Александр Жихарев

Тем не менее, этот новый для ралли-рейдов регион станет отличной тренировкой для тех, кто все-таки решил принять участие в бахе. Для всех экипажей условия и трассы будут в новинку, так как в окрестностях Миасса соревнований по ралли-рейдам еще не проводилось. Однако некоторые спортсмены транзитом уже проезжали этот регион в рамках «Шелкового пути» 2016 года.

— Для меня и нашей команды это первая гонка в Миассе, — рассказал штурман команды ГАЗ Рейд Спорт Евгений Павлов — Мы отправляемся в новый регион, что всегда интересно. Урал — сложная, но живописная местность. Гонки в Челябинской области у нас были, но где-то южнее Магнитогорска. А здесь, на Южном Урале, будем впервые. Эти края мне немного знакомы, ведь я служил здесь. Участвовал я и в гонках, но в джип-триале на ограниченной площадке. Горных соревнований в этой местности у меня еще не было. Особенность этого региона — старый, седой Урал. Здесь нет жесткого кавказского рельефа, всё более плавно. Трасса будет интересной, трехмерной, с множеством лесных дорог и просек. На горных трассах обычно выбор невелик: есть только одна дорога, по которой ты едешь. Навигационная сложность зависит от развития дорожной сети в горах. Это, в свою очередь, связано с вырубкой лесов, добычей полезных ископаемых и другими факторами. Но одно я знаю точно: будет интересно!

Баха «Уральский рубеж»: горы, камни и броды

© Александр Жихарев

Баха «Уральский рубеж» обещает быть сложной: четыре дня соревнований охватят два региона: маршрут пройдет через миасский и магнитогорский городские округа, а также Агаповский, Нагайбакский, Верхнеуральский, Уйский, Чебаркульский районы Челябинской области и Учалинский и Абзелиловский районы Башкортостана.

Баха «Уральский рубеж»: горы, камни и броды

© Александр Жихарев

За дни гонки спортсмены проедут пять спецучастков. Уже в среду, 11 июня, состоятся официальные тесты, где экипажи смогут ознакомиться с новыми для себя дорожками и сделать последние настройки техники перед стартом. В четверг, после традиционных проверок и инспекций, в 11 утра на центральной площади Миасса пройдет торжественное открытие соревнований, после чего участников ждет короткий пролог длиной 13 километров.

В пятницу 13 июня в гоночном меню два спецучастка по 100 и 120 километров, затем в субботу и воскресенье по одному спецучастку в 200 и 250 км соответственно. Организаторы обещают, что спортсменов ждут значительные перепады высот до 600 метров, а также множество бродов, густых рощ и топкой местности. Команда ГАЗ Рейд Спорт выступит в полном составе и примет участие в гонке четырьмя основными экипажами — две спортивные Газели NN и два грузовика Садко Next.

© Александр Жихарев

— Четвертый этап национального чемпионата пройдет по дорогам, которые когда-то были частью маршрута «Шелкового пути», — отметил спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт Вячеслав Субботин — Для нас эта гонка важна, так как мы готовимся к Silkway Rally 2025 и в июле отправимся на это международное соревнование. Это, можно сказать, для нас главная гонка сезона. Там трассы будут примерно такими же, как и сейчас. Такая тренировка — важная часть подготовки к серьезному старту, ведь она показывает, что в хорошей форме находятся не только пилоты, но и автомобили. Мы готовы к этим дорогам: штурманы знают, куда и как ехать, а наши гоночные автомобили — Газель NN и ГАЗ Садко NN — настроены на быстрые дорожки. Гонка будет длинной: четыре гоночных дня, но у команды есть все необходимые детали и запчасти высокого качества, и механики смогут обеспечить надежное обслуживание, чтобы каждый день на старт выпускать практически новый автомобиль без технических проблем. Поскольку дороги будут в основном быстрыми и песка здесь не будет, мы настраиваем подвеску и моторы на максимальные скоростные раллийные участки, где сможем показать максимальную скорость. Команда настроена на эту гонку, и у нас есть все шансы занять высокие места на подиуме.

© Александр Жихарев

11 июня проходит тестовый день, а с 12 июня начинаются полноценные гоночные дни. Завершится соревнование 15 июня в Миассе. Надеемся, всем экипажам удастся проявить себя и добраться до финиша.

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