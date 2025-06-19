Чемпионат России по ралли-рейдам пришел на Урал

13 и 14 июня соревнования проходят на разных локациях, и везде зрителей ждут захватывающее зрелище и насыщенная развлекательная программа. С 10:00 до 20:00 на полигоне в районе Поликарпова пруда (координаты 55°04′48″ 60°04′12″) прошли соревнования среди полноприводных автомобилей — RFC’ Global Series, а также Truck Trial — соревнования на грузовых автомобилях. Участие приняли спортивные команды УралМоторСпорт (АЗ «Урал»), КАМАЗа, Горьковского автозавода, МАЗа и другие.

— Я сам из Челябинска, и наконец ралли-рейды пришли в мой родной регион, — поделился впечатлениями пилот команды ГАЗ Рейд Спорт Алексей Игнатов — Очередной этап чемпионата России проходит в живописных местах Уральских гор. Здесь очень красиво, и я надеюсь, что будет интересный и разнообразный маршрут. Недалеко от этих мест мы проезжали в рамках «Шелкового пути» в 2023 году и тогда всем понравились здешние места. И я надеюсь, что организатор учтет опыт прошлых лет и сделает гонку красивой и незабываемой!