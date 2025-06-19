Чемпионат России по ралли-рейдам пришел на Урал

Баха Уральский рубеж: день первыйЧемпионат России по ралли-рейдам пришел на Урал
Помимо чемпионата России в рамках «Уральского рубежа» все дни проходит грузовой трак-триал и кубок Челябинской области по автомобильному спорту в дисциплине джип-триал «RFC URAL 2025», а также Sintec Race — гонка для серийных внедорожников, открытая всем желающим.
13 и 14 июня соревнования проходят на разных локациях, и везде зрителей ждут захватывающее зрелище и насыщенная развлекательная программа. С 10:00 до 20:00 на полигоне в районе Поликарпова пруда (координаты 55°04′48″ 60°04′12″) прошли соревнования среди полноприводных автомобилей — RFC’ Global Series, а также Truck Trial — соревнования на грузовых автомобилях. Участие приняли спортивные команды УралМоторСпорт (АЗ «Урал»), КАМАЗа, Горьковского автозавода, МАЗа и другие.
— Я сам из Челябинска, и наконец ралли-рейды пришли в мой родной регион, — поделился впечатлениями пилот команды ГАЗ Рейд Спорт Алексей Игнатов — Очередной этап чемпионата России проходит в живописных местах Уральских гор. Здесь очень красиво, и я надеюсь, что будет интересный и разнообразный маршрут. Недалеко от этих мест мы проезжали в рамках «Шелкового пути» в 2023 году и тогда всем понравились здешние места. И я надеюсь, что организатор учтет опыт прошлых лет и сделает гонку красивой и незабываемой!
Чемпионат торжественно стартовал на центральной площади Миасса в День России. Официальные лица выступили с приветственными словами, затем началась праздничная программа, после чего спортсмены проехали через стартовую арку и умчали покорять первый спецучасток, именуемый прологом. ССУ был небольшим, всего 13 километров, по лесным предгорным участкам.
Первыми по сложившейся традиции стартовали грузовики, и открыл трассу первого гоночного дня экипаж команды КАМАЗ-мастер под управлением Богдана Каримова. А вот на финиш у него получилось добраться лишь вторым, так как его на четыре секунды опередили местные ребята — Юрий Нейман, Александр Шмелев и Андрей Стениславчук, команда Ural Motorsport. Третьим финишировал Эдуард Николаев из КАМАЗ-мастер.
— Первый день гонки. Новая территория, это всегда интересно! — рассказал пятикратный Чемпион Дакара Эдуард Николаев — Чем-то напоминает ульяновскую гонку: леса, дорожки, но трасса всё-таки другая. Сегодня был пролог 13 км. КАМАЗы стартовали первыми. Прошел дождь, СУ был достаточно скользким. Высокая скользкая трава местами, поэтому задача экипажей, стартовавших первыми, была не рисковать. Пролог выиграл Юрий Найман из команды Ural Motorsport. Это очень хорошо для спортивной интриги в грузовом зачете. Также это радость для местных болельщиков! Эмоции всегда важны для нашей дисциплины. Я рад за уральцев. У нас появился еще один сильный соперник. Видно, что ребята набирают обороты. Надеемся, что всю гонку будет интересная борьба!
Четвертую позицию занял еще один экипаж «синей армады» Алмаза Ахмедова. Замкнул пятерку лидеров общего зачета Алексей Черкесов на своем BRP Can-Am Maverick XRS. Он же пока лидирует в Т3, а вот его брат Дмитрий Черкесов финишировал шестым и вторым зачете багги, уступив брату всего 16 секунд. Александр Мироненко и Павел Мокеев, выступающие на автомобиле Yamaha, собранном в мастерской Trucks Garage Racing Team, стали третьими в своей зачетной группе и показали седьмое время.
Алексей Игнатов из команды ГАЗ Рейд Спорт с восьмым результатом после пролога на данный момент лидирует в категории «рейд спорт». Его сокомандники — Александр Семенов и Дмитрий Охотников — замкнули топ-10. Оба экипажа пока опережают соперников на Toyota LC80 Дениса Назаркина и Андрея Никифорова.
— Сегодня был пролог в 13 километров, по результатам которого определяются места на старте завтрашнего длинного спецучастка. И он показал, что мы готовились правильно! — рассказывает спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт Вячеслав Субботин — Мы заняли первое и второе место в своем классе и стартуем первыми сразу за грузовиками. Любопытно было посмотреть на новые машины, которые приехали на эту гонку. Прежде всего, пототип, выступающий в Т3, собранный в мастерской Вячеслава Папуцкого, на котором едет Александр Мироненко. Это новая машина, с новыми характеристиками, и посмотреть на ее скорость и сравнить с нашими машинами будет интересно. Также заинтересовал Nissan Patrol, на котором едут Леонид Петров и Антон Плетенев. Они облегчили машину на 300 кг, и очень интересно как он поедет. Еще любопытен мостовой прототип на базе Toyota LC80 Дениса Назаркина, который создает конкуренцию нашим экипажам в рейд-спорте. Он мощнее и очень похож на нашу зеленую Газель, но пока мы его опережаем. Хотя вся борьба еще впереди!
В категории стандартных внедорожников Т2 борьба будет происходить всего между двумя экипажами, и пока после пролога Андрей Сушенцов на Toyota Land Cruiser 200 опережает коломенцев Леонида Петрова и Антона Плетенева на Nissan Patrol.
После финиша пролога десятка лучших экипажей смогла выбрать стартовые позиции на завтрашние спецучастки, и первым на старт отправится экипаж КАМАЗ Мастер Эдуарда Николаева/Евгения Яковлева/Владислава Глухова. А после старта грузовиков Алексей Игнатов первым среди автомобильного зачета отправится на СУ2.
13 июня спортсмены будут покорять леса и броды вблизи Магнитогорска, где их ждет два спецучастка по 100 и 120 километров и много скоростных дорог. Именно там начнется основная борьба и полноценная гонка.