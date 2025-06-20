Как благородство и расчет уживаются в ралли-рейдах

Спас их Юрий Нейман из команды Ural Motorsport. Наверняка у Неймана был соблазн проскочить мимо и помощи не оказывать — в этом случае он сразу же с четвертого места в грузовом зачете перескакивал на второе. Причем два экипажа КАМАЗа завязли бы в грязи до вечера и вероятнее всего не смогли бы нагнать УРАЛ. Но этап чемпионата гонка не столь значимая, чтобы вести себя не по-джентельменски. Опять же, мир ралли-рейдов маленький, и поведение соперника запоминают и затем платят ему той же монетой.

— Интрига в гонке появилась еще вчера, с победы Юрия Неймана на прологе, — рассказал пятикратный чемпион Дакара Эдуард Николаев — А сегодня неожиданности продолжились и опять держали болельщиков в напряжении. Сегодня очень интересный спецучасток, насыщенный различными дорожками: узкие, каменистые с прыжками, быстрые полевые в траве, лесные... В одном месте чуть-чуть взяли не тот курс, не там съехали с дороги и угодили в болото. Самостоятельно выехать, к сожалению, не могли. Следом за нами ехал Алмаз Ахмедов. Богдан был впереди, видно было по следам, что он тоже был рядом, и чудом не провалился. Алмаз стал нас вытаскивать, и машина у него тоже стала проваливается. Следом ехал Урал, спасибо ребятам — остановились, сначала выдернули Алмаза, потом они вдвоём выдернули нас. Мы поблагодарили ребят и на финише пожали руки. Мы теперь у них в долгу. Если будет подобная ситуация остановимся, даже, если будем идти на результат. Богдан проехал сегодняшний спецучасток быстро и финишировал с хорошим отрывом.

Но время камазовцы потеряли. По итогам двух дней Алмаз Ахмедов откатился на пятое место, а Эдуард Николаев — на шестое в общей классификации. На втором месте в Т5 оказался экипаж команды Ural Motorsport под управлением Юрия Неймана. Он показал впечатляющую стабильность, финишировав на четвертом месте на обоих спецучастках.