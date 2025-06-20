Как благородство и расчет уживаются в ралли-рейдах

Баха Уральский рубеж: день второйКак благородство и расчет уживаются в ралли-рейдах
По итогам вчерашней жеребьевки трассу СУ-2 открыл экипаж Эдуарда Николаева из команды КАМАЗ-Мастер. За ним последовали остальные участники грузового зачета. В автозачете первыми стартовали Алексей Игнатов и Евгений Павлов из команды ГАЗ Рейд Спорт. Второй и третий спецучастки оказались разными, но одинаково сложными. Узкие дороги, ямы, броды, топкие участки, камни и скользкие трассы требовали от пилотов мастерства. Штурманам же пришлось справляться с непростой навигацией из-за частых смен позиций.
Экипаж Богдана Каримова из команды КАМАЗ-мастер показал блестящий результат на обоих спецучастках. Во время СУ-2 он обошел Эдуарда Николаева и дальше удерживал лидерство.
— Сегодня было два спецучастка, очень интересные, много было бродов, проблем с их пересечением не возникло, — рассказал Богдан Каримов — Старались проходить их аккуратно, чтобы не поднимать камней. Также много было леса, с довольно узкими местами, сбивали много веток. Здесь прошли сильные дожди, и на лесных участках было скользко и грязно, но мы справились, проехали без остановок. На первом СУ стартовали за Эдуардом Николаевым, примерно на 40-м километре мы его «накатили», он нас пропустил. Дальше ехали стабильно и надежно. По навигации были моменты, где иногда вставали не в ту дорожку и в одном месте уехали в ошибочном направлении и вернулись. В целом всё хорошо. С машиной по технической части проблем не было.
А вот его сокомандники Эдуард Николаев и Алмаз Ахмедов из «синей армады», показавшие на СУ-2 второе и третье время, уже на третьем спецучастке столкнулись с трудностями. Николаев из-за навигационной ошибки свернул не туда, и его грузовик застрял на топком грунте. Вначале его попытался вытащить Алмаз Ахмедов, но тоже завяз.
Спас их Юрий Нейман из команды Ural Motorsport. Наверняка у Неймана был соблазн проскочить мимо и помощи не оказывать — в этом случае он сразу же с четвертого места в грузовом зачете перескакивал на второе. Причем два экипажа КАМАЗа завязли бы в грязи до вечера и вероятнее всего не смогли бы нагнать УРАЛ. Но этап чемпионата гонка не столь значимая, чтобы вести себя не по-джентельменски. Опять же, мир ралли-рейдов маленький, и поведение соперника запоминают и затем платят ему той же монетой.
— Интрига в гонке появилась еще вчера, с победы Юрия Неймана на прологе, — рассказал пятикратный чемпион Дакара Эдуард Николаев — А сегодня неожиданности продолжились и опять держали болельщиков в напряжении. Сегодня очень интересный спецучасток, насыщенный различными дорожками: узкие, каменистые с прыжками, быстрые полевые в траве, лесные... В одном месте чуть-чуть взяли не тот курс, не там съехали с дороги и угодили в болото. Самостоятельно выехать, к сожалению, не могли. Следом за нами ехал Алмаз Ахмедов. Богдан был впереди, видно было по следам, что он тоже был рядом, и чудом не провалился. Алмаз стал нас вытаскивать, и машина у него тоже стала проваливается. Следом ехал Урал, спасибо ребятам — остановились, сначала выдернули Алмаза, потом они вдвоём выдернули нас. Мы поблагодарили ребят и на финише пожали руки. Мы теперь у них в долгу. Если будет подобная ситуация остановимся, даже, если будем идти на результат. Богдан проехал сегодняшний спецучасток быстро и финишировал с хорошим отрывом.
Но время камазовцы потеряли. По итогам двух дней Алмаз Ахмедов откатился на пятое место, а Эдуард Николаев — на шестое в общей классификации. На втором месте в Т5 оказался экипаж команды Ural Motorsport под управлением Юрия Неймана. Он показал впечатляющую стабильность, финишировав на четвертом месте на обоих спецучастках.
Следом за Уралом в грузовой категории идут экипажи команды ГАЗ Рейд Спорт. У них тоже не все гладко. На СУ-3 Михаил Шкляев и Александр Шелудько запутались в навигации и застряли, когда пытались поехать по следам КАМАЗа. Но их товарищи по команде, Владимир Моисеев и Александр Лагута, помогли выбраться, и оба экипажа успешно финишировали.
— Оба спецучастка дня были интересными с точки зрения спорта, — отметил пилот Михаил Шкляев — Трасса понравилась, она кардинально отличалась от более ровных Волгограда и Астрахани. По сложности и рельефу её можно сравнить с раллийными трассами Карелии. Трасса интересная, требовала концентрации и стратегического мышления. Первый спецучасток мы с Александром Шелудько прошли без ошибок. На втором сбились с маршрута, поехали по следам КАМАЗа и застряли. Но Володя Моисеев и Александр Лагута быстро нас вытащили, и мы продолжили гонку. Пока у обоих экипажей всё хорошо, поломок нет.
В зачете багги Т3 братья Черкесовы продемонстрировали мастерство пилотирования и невероятную скорость, преодолевая все препятствия трассы наравне с грузовиками. Они лишь немного уступили Богдану Каримову: по итогам двух дней Алексей отстал от Каримова чуть менее чем на 16 минут, а Дмитрий — на 17, обеспечив себе второе и третье места в общей турнирной таблице. А вот экипажу Александра Мироненко и Павла Мокеева из команды Trucks Garage Racing Team, также выступающему в Т3, не повезло: перевернулись вскоре после старта. Ближе к финишу второго спецучастка и них полетела турбина, и вечером они оформили сход — турбины в запасе не оказалось.
В категории рейд-спорт лидирует экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова из команды ГАЗ Рейд Спорт. Они же седьмые в общем зачете.
— Сегодня у нас было два спецучастка, каждый чуть больше 100 километров, — поделился впечатлениями Алексей Игнатов — Что меня удивило, так это их кардинальное различие! СУ-2 оказался настоящим лесным испытанием: узкий, извилистый маршрут с множеством каменистых участков. Это было тяжело и требовало максимальной концентрации, чтобы не повредить машину. Штурману тоже было непросто: дорожная книга была насыщена, позиции менялись часто из-за особенностей трассы. На финише СУ-2 казалось, что проехали не 100 километров, а все 200. После короткого лиазона я ожидал, что СУ-3 будет похож на предыдущий участок. Но он оказался совсем другим, напоминал дороги средней полосы России, например, Ульяновск или Тулу. Это были преимущественно полевые трассы с небольшими перелесками и открытыми степными участками. Темп возрос, но ехать здесь было легче. Приятно, что на первом этапе мы хорошо отработали, а на втором смогли спокойно доехать до финиша без серьезных рисков и нагрузок для машины. В итоге у нас получился хороший день: всю дистанцию мы проехали без технических и временных потерь.
Александр Семенов и Дмитрий Охотников из команды ГАЗ Рейд Спорт, несмотря на замену колеса и ремонт ступицы, остались на втором месте в своей зачетной группе. Сейчас Семенов отстает от Игнатова примерно на 15 минут, в то время как основные соперники — экипаж Дениса Назаркина значительно дальше — более чем на полчаса позади Игнатова.
— Сегодняшний спецучасток начался не с захватывающей скоростной гонки, а с преодоления множества ям и выбоин, — рассказал Александр Семенов. Дорога была усеяна камнями, и нам пришлось столкнуться с проколом колеса и ремонтом ступицы. Лесные участки, болота, речки и трясины — всё это добавило гонке сложности, но мы успешно справились с вызовами и финишировали достойно. На ремонты ушло около 12 минут. Острых камней много, примерно столько же, как на гонке Africa Eco Race, но чуть меньше, чем на Алтае.
Напряженная борьба происходит в категории стандартных внедорожников Т2, каждый спецучасток менялись лидеры, но по итогам двух дней гонки отставание коломенского экипажа Леонида Петрова и Антона Плетенева от экипажа Андрея Сушенцова и Александра Щанова составляет всего 7 минут в пользу команды S&A Racing.
14 июня экипажам предстоит преодолеть четвертый спецучасток длиной 200 километров. Однако лиазоны до старта и после финиша увеличат маршрут дня еще на 110 километров. В общей сложности в третий гоночный день пилоты проедут более 300 километров. Их ждет сложная навигация и дороги с большими перепадами высот. И с каждым километром борьба во всех зачетах становится все более напряженной.