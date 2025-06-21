Уральские болота затягивают машины

Третий гоночный день прошел в хорошем темпе и без досадных сходов, а спецучастки с обилием грязи и чернозема, с дорожками вдоль полей многим участникам напомнили классические ульяновские гонки.

Экипаж Эдуарда Николаева из команды КАМАЗ-мастер в попытках реабилитироваться за вчерашнюю потерю времени оба спецучастка держался в лидерах. Два других экипажа «Синей армады» — Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова — в этот день финишировали со вторым и третьим результатами, но в общей турнирной таблице после трех гоночных дней Богдан Каримов по-прежнему впереди Эдуарда Николаева на 21 минуту, а Алмаза Ахмедова он опережает на 23 минуты.

Юрий Найман из URAL Motorsport снова демонстрирует стабильность, удерживаясь на четвертом месте. Он отстает от лидера всего на 25 минут, что дает ему отличные шансы навязать борьбу и побороться за второе или третье место на подиуме в финальный день. Экипажи команды ГАЗ Рейд Cпорт, выступающие в грузовом зачете, сегодня существенно увеличили темп и поднялись в турнирной таблице, став на шаг ближе к топ-10. Оба грузовика Садко Next хотя и испытывали небольшие проблемы с навигацией, но достаточно уверенно добрались на финиш третьего гоночного дня.