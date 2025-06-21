Уральские болота затягивают машины

Баха Уральский рубеж 2025: день третийУральские болота затягивают машины
Третий гоночный день прошел в хорошем темпе и без досадных сходов, а спецучастки с обилием грязи и чернозема, с дорожками вдоль полей многим участникам напомнили классические ульяновские гонки.
Экипаж Эдуарда Николаева из команды КАМАЗ-мастер в попытках реабилитироваться за вчерашнюю потерю времени оба спецучастка держался в лидерах. Два других экипажа «Синей армады» — Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова — в этот день финишировали со вторым и третьим результатами, но в общей турнирной таблице после трех гоночных дней Богдан Каримов по-прежнему впереди Эдуарда Николаева на 21 минуту, а Алмаза Ахмедова он опережает на 23 минуты.
Юрий Найман из URAL Motorsport снова демонстрирует стабильность, удерживаясь на четвертом месте. Он отстает от лидера всего на 25 минут, что дает ему отличные шансы навязать борьбу и побороться за второе или третье место на подиуме в финальный день. Экипажи команды ГАЗ Рейд Cпорт, выступающие в грузовом зачете, сегодня существенно увеличили темп и поднялись в турнирной таблице, став на шаг ближе к топ-10. Оба грузовика Садко Next хотя и испытывали небольшие проблемы с навигацией, но достаточно уверенно добрались на финиш третьего гоночного дня.
— В этих местах проходил «Шелковый путь» в 2023 году, — вспоминает пилот команды ГАЗ Рейд Спорт Владимир Моисеев — Я тогда был механиком. Гонка Уральский рубеж мне понравилась: были скоростные участки, как в первый день. Сегодня тоже были быстрые и грязевые отрезки, где можно было буксовать. И заблудиться тоже было где, но мы быстро находили верный путь. Все спецучастки отличные, мне они понравились. Мы не сильно меняли настройки автомобиля, сделали лишь тонкие настройки техники, чтобы машина вела себя увереннее. Здесь много чернозема и камней, а также топких болотистых мест, где нужно быть аккуратнее, чтобы не застрять.
В зачете багги Т3 братья Черкесовы вновь играли в догонялки друг с другом, но сегодня Дмитрий был впереди и смог обойти Алексея на 1 минуту 20 секунд. На третьем месте в зачете Т3 держится Татьяна Сычева, которой ассистирует Александр Алексеев, и в общей турнирной таблице экипаж XeshaMotorsport занимает девятое место. В категории рейд-спорт лидировал экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова из команды ГАЗ Рейд Спорт. Но сегодня растерял почти все накопленное накануне преимущество. Пробитое колесо, а также грязевая ловушка, в которой застрял экипаж, чуть не лишили лидерства, и сокомандникам Александру Семенову и Дмитрию Охотникову удалось сократить разрыв до 1 минуты 40 секунд — минимальный отрыв по ралли-рейдовым меркам.
— Сегодняшний день был насыщен событиями и контрастировал с вчерашним, — рассказывает штурман Евгений Павлов — Первый спецучасток напомнил Ульяновск: те же поля, грязь и небольшой рельеф. Были участки из вчерашнего дня и «Шелкового пути» 2023 года. Однако мы не смогли показать хорошие результаты, потеряв лидерство на обоих кругах. Сначала мы шли впереди среди легковых автомобилей, но к финишу четвёртого спецучастка застряли. В дорожной книге говорилось о топком месте, и мы провалились так глубоко, что передняя защита начала цеплять траву. На мостовой версии машины мы бы скорее всего прошли этот участок, но здесь защита сработала как плуг. Сначала мы думали, что нас вытащит Александр Семёнов, который ехал за нами. Но пока мы ждали его помощи, потеряли около 20 минут. На втором спецучастке мы хорошо начали, но затем пробили заднее колесо и потеряли много времени. Завтра у нас есть шанс исправить ситуацию.
Финальный день и заключительные гоночные километры решат судьбу первого и второго места. Третий экипаж Дениса Назаркина, выступающий в этом зачете, существенно отстал, поэтому почти не представляет угрозу для первых двух мест.
В категории стандартных внедорожников Т2 Андрей Сушенцов и Александр Щанов укрепляют лидерство. После третьего дня гонок они опережают команду Леонида Петрова и Антона Плетенева из Коломны на 14 минут.
15 июня, в финальный день бахи«Уральский рубеж», гонка возвращается в Миасс. Спортсмены пройдут заключительный шестой спецучасток длиной 140 километров, где и определятся победители.