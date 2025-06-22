Последний день гонки и трава, скользкая как лед!

Баха Уральский рубеж 2025: день четвертыйПоследний день гонки и трава, скользкая как лед!
Последние 140 километров шестого спецучастка вернули пелотон гонки из Магнитогорска в Миасс. Финальные километры окончательно расставили все точки над «i» в турнирной таблице. Топкие и узкие лесные участки, а также скоростные полевые дороги с ямами, бродами и острыми камнями стали настоящим испытанием для участников. Они вынуждены были быть предельно осторожными и внимательными.
В зачёте грузовиков лидировал экипаж Богдана Каримова из «КАМАЗ-мастер» с хорошим отрывом от соперников. Конкуренцию ему составляли экипажи его сокомандников Алмаза Ахмедова и Эдуарда Николаева, а также Юрий Найман из URAL Motorsport. Однако на финише СУ-6 Ахмедов уступил Каримову 52 секунды, а Найман — две минуты.
Увы, несмотря на хороший темп, команде Ural Motorsport не удалось заехать на подиум — не хватило почти трех минут, чтобы претендовать на бронзу. В результате в итоговой турнирной таблице первые три места достались пилотам «Синей армады». Золото завоевал экипаж Богдана Каримова, Дмитрия Никитина и Данила Телепова (06:53:22). Серебро досталось Эдуарду Николаеву и его напарникам Евгению Яковлеву и Владиславу Глухову (+23,12).
я выбрал вместо рекламы.
— Я очень рад, что мы проехали этот маршрут, — рассказал руководитель команды КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев — Довольно-таки интересный, но и одновременно очень сложный. Сегодня опять было очень скользко, много травы. Мы сегодня стартовали первыми и в двух местах, просто даже не могли попасть в траекторию. Трава скользкая, как лед. Машина просто не останавливается, но тем не менее проехали хорошо. На 10-м километре где-то проткнули колесо. Ехали на подкачке. Ехал и думал — лишь бы доехали. Но обошлись без замены колеса. Очень рад за гонку, спасибо организаторам. Рад, что все на финише. Сильные у нас соперники. Команда «Урал» хорошо себя показала. Видно, что ребята могут держать хороший темп. Считаю, что на «Шелковом пути» будет еще интереснее в этом году, где уже в нашу борьбу с «МАЗом» вклинится и команда «Урал».
Бронза ушла Алмазу Ахмедову, Иману Малькову и Ивану Татаринову (+24,01). Экипаж Ural Motorsport отстал от призеров всего на 2 минуты 39 секунд. Понятно, на домашней гонке хотелось зайти на подиум, но парни не расстраиваются.
— Перед командой сейчас стоит одна задача — набираться опыта и наращивать «мускулы», — рассказал генеральный директор завода Урал Павел Яковлев — Мы молодая команда и ещё в самом начале своего пути. Прошедшая гонка показала, что мы движемся в правильном направлении, и наши ребята уже сейчас готовы навязывать борьбу признанным мастерам.
Экипажи ГАЗ Рейд Спорт на ГАЗ Садко NN показали себя достойно в сложной гонке. Это отличная подготовка к предстоящему ралли «Шелковый путь», которое стартует 12 июля в Иркутске.
— Каждая гонка отличается своей спецификой, и вот родилась новая, которая отличается трассами, которых у нас еще не было, — поведал руководитель грузового отделения команды ГАЗ Рейд Спорт Михаил Шкляев — Здесь и горы, и лес, и где-то участки, напоминающие Ульяновск и Карелию. Очень много ходовых пилотажных участков. Нет сильной тряски, убивающей машину. Я думаю, что эта гонка будет популярна. Единственное, что в календаре она очень неудобно стоит, поэтому часть спортсменов не приехала — близко «Шелковый путь». По организации, по трассе — очень достойная гонка!
Интересно было наблюдать за выступлением экипажей Алексея и Дмитрия Черкесовых, которые боролись друг с другом за победу в абсолютном зачете и в Т3. Основные конкуренты — экипаж Александра Мироненко и Павла Мокеева из команды Trucks Garage Racing Team. Потенциально автомобиль очень быстрый, но выбыл из борьбы уже на второй день соревнований. Экипаж XeshaMotorsport Татьяны Сычевой и Александра Алексеева был на 53 минуты позади. В итоге братья разыграли первые места: за Алексеем и Артемом Шевелевыми осталось 1 место в обоих зачетах, а Дмитрию и его штурману Владимиру Простакову, которые финишировал на 2 минуты 42 секунды позади, досталось второе.
Третье место в абсолютном зачете, а также золото в рейд-спорте завоевали Алексей Игнатов и Евгений Павлов из команды ГАЗ Рейд Спорт. Технические проблемы, преследующие экипаж накануне, в финальный день практически отступили, и экипаж уверенно завершил гонку. Хотя сокомандники Александр Семенов и Дмитрий Охотников, шедшие позади, все-таки заставили поволноваться, так как временные гандикапы между экипажами были минимальны. Но за 10 километров до финиша зеленая Газель NN Семенова пробила заднюю шину, и экипаж был вынужден ехать со спущенным колесом. Такая неудача, конечно, заставила Семенова сбросить скорость до 60 км/ч и уступить первое место Алексею Игнатову. Итоговый разрыв между экипажами составил всего семь минут, что сделало борьбу за первые два места в зачете рейд-спорт захватывающей до самого конца.
— Сегодняшний день был более скоростной и немного более «трофийный», — рассказал пилот Александр Семенов — Ехали по болотам и трясинам, которые вроде все прошли, но перед финишем нас ждала небольшая неудача: у нашего автомобиля в камнях взорвалось заднее левое колесо. Времени на замену не было, поэтому приняли решение ехать оставшиеся 10 километров так, на трёх колёсах, и скорость держали 90 км/ч. С Игнатовым у нас была разница в полторы минуты, но мы понимали, что держать скорость 120 км/ч мы не сможем. Пришлось отдать победу Алексею Игнатову и финишировать вторыми.
Третий экипаж зачета рейд-спорт, Денис Назаркин и Андрей Никифоров, с каждым днем отставал всё больше, так что к финальному дню был на 1 час 20 минут позади Игнатова. Поэтому за ними только третье место в их зачетной категории.
В категории стандартных внедорожников Т2 Андрей Сушенцов и Александр Щанов с преимуществом в почти 52 минуты смогли забрать золото, у коломенской команды «Русь» Леонида Петрова и Антона Плетенева серебро. В командном зачете первое место досталось команде S&A Racing, а ГАЗ-Рейд Спорт — на втором.
— Мы выиграли четвертый этап чемпионата страны в категории рейд-спорт, — спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт Вчеслав Субботин явно доволен результатом — Четыре дня, более 600 километров спецучастков, разнообразные условия: горные участки, трехмерные дороги, каменистые и степные трассы. Были и «трофийные» зоны, и ручьи, превращавшие дороги в болота, где можно было серьезно застрять. Несмотря на небольшое количество участников, расслабляться не приходилось — конкуренция очень высокая. Мы боролись за абсолют, где нас опережали более быстрые экипажи братьев Черкесовых. В итоге мы смогли занять третье место в абсолюте и второе командное. Наши пилоты продемонстрировали невероятное мастерство, а команда механиков и инженеров отработала безупречно.
Итак, четвертый этап Чемпионата России завершен! Следующий большая гонка уже скоро — 12 июля в Иркутске стартует 15-е юбилейное издание международного ралли «Шелковый путь».