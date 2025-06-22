Последний день гонки и трава, скользкая как лед!

— Я очень рад, что мы проехали этот маршрут, — рассказал руководитель команды КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев — Довольно-таки интересный, но и одновременно очень сложный. Сегодня опять было очень скользко, много травы. Мы сегодня стартовали первыми и в двух местах, просто даже не могли попасть в траекторию. Трава скользкая, как лед. Машина просто не останавливается, но тем не менее проехали хорошо. На 10-м километре где-то проткнули колесо. Ехали на подкачке. Ехал и думал — лишь бы доехали. Но обошлись без замены колеса. Очень рад за гонку, спасибо организаторам. Рад, что все на финише. Сильные у нас соперники. Команда «Урал» хорошо себя показала. Видно, что ребята могут держать хороший темп. Считаю, что на «Шелковом пути» будет еще интереснее в этом году, где уже в нашу борьбу с «МАЗом» вклинится и команда «Урал».

Бронза ушла Алмазу Ахмедову, Иману Малькову и Ивану Татаринову (+24,01). Экипаж Ural Motorsport отстал от призеров всего на 2 минуты 39 секунд. Понятно, на домашней гонке хотелось зайти на подиум, но парни не расстраиваются.

— Перед командой сейчас стоит одна задача — набираться опыта и наращивать «мускулы», — рассказал генеральный директор завода Урал Павел Яковлев — Мы молодая команда и ещё в самом начале своего пути. Прошедшая гонка показала, что мы движемся в правильном направлении, и наши ребята уже сейчас готовы навязывать борьбу признанным мастерам.

Экипажи ГАЗ Рейд Спорт на ГАЗ Садко NN показали себя достойно в сложной гонке. Это отличная подготовка к предстоящему ралли «Шелковый путь», которое стартует 12 июля в Иркутске.