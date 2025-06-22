Репортаж
Баха Уральский рубеж 2025: день четвертый

Последний день гонки и трава, скользкая как лед!
Баха «Уральский рубеж» завершена: четвертый этап Чемпионата России по ралли-рейдам для внедорожников и багги (зачеты Абсолютный, рейд-спорт, Т2 и Т3), а также третий этап для грузовиков подошли к концу. На гонку приехало всего 15 экипажей, один из которых сошел уже на второй день. Впрочем, уровень участников, особенно грузового зачета, чрезвычайно высок. За четыре дня спортсмены преодолели шесть спецучастков общей протяженностью 600 километров, а вместе с лиазонами — около 1000 километров по Челябинской области и Башкирии.
Баха Уральский рубеж 2025: день четвертый
Последние 140 километров шестого спецучастка вернули пелотон гонки из Магнитогорска в Миасс. Финальные километры окончательно расставили все точки над «i» в турнирной таблице. Топкие и узкие лесные участки, а также скоростные полевые дороги с ямами, бродами и острыми камнями стали настоящим испытанием для участников. Они вынуждены были быть предельно осторожными и внимательными.

В зачёте грузовиков лидировал экипаж Богдана Каримова из «КАМАЗ-мастер» с хорошим отрывом от соперников. Конкуренцию ему составляли экипажи его сокомандников Алмаза Ахмедова и Эдуарда Николаева, а также Юрий Найман из URAL Motorsport. Однако на финише СУ-6 Ахмедов уступил Каримову 52 секунды, а Найман — две минуты.

Увы, несмотря на хороший темп, команде Ural Motorsport не удалось заехать на подиум — не хватило почти трех минут, чтобы претендовать на бронзу. В результате в итоговой турнирной таблице первые три места достались пилотам «Синей армады». Золото завоевал экипаж Богдана Каримова, Дмитрия Никитина и Данила Телепова (06:53:22). Серебро досталось Эдуарду Николаеву и его напарникам Евгению Яковлеву и Владиславу Глухову (+23,12).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Александр Жихарев

Я очень рад, что мы проехали этот маршрут, — рассказал руководитель команды КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев — Довольно-таки интересный, но и одновременно очень сложный. Сегодня опять было очень скользко, много травы. Мы сегодня стартовали первыми и в двух местах, просто даже не могли попасть в траекторию. Трава скользкая, как лед. Машина просто не останавливается, но тем не менее проехали хорошо. На 10-м километре где-то проткнули колесо. Ехали на подкачке. Ехал и думал — лишь бы доехали. Но обошлись без замены колеса. Очень рад за гонку, спасибо организаторам. Рад, что все на финише. Сильные у нас соперники. Команда «Урал» хорошо себя показала. Видно, что ребята могут держать хороший темп. Считаю, что на «Шелковом пути» будет еще интереснее в этом году, где уже в нашу борьбу с «МАЗом» вклинится и команда «Урал».

Бронза ушла Алмазу Ахмедову, Иману Малькову и Ивану Татаринову (+24,01). Экипаж Ural Motorsport отстал от призеров всего на 2 минуты 39 секунд. Понятно, на домашней гонке хотелось зайти на подиум, но парни не расстраиваются.

Перед командой сейчас стоит одна задача — набираться опыта и наращивать «мускулы», — рассказал генеральный директор завода Урал Павел Яковлев — Мы молодая команда и ещё в самом начале своего пути. Прошедшая гонка показала, что мы движемся в правильном направлении, и наши ребята уже сейчас готовы навязывать борьбу признанным мастерам.

Экипажи ГАЗ Рейд Спорт на ГАЗ Садко NN показали себя достойно в сложной гонке. Это отличная подготовка к предстоящему ралли «Шелковый путь», которое стартует 12 июля в Иркутске.

© Александр Жихарев

Каждая гонка отличается своей спецификой, и вот родилась новая, которая отличается трассами, которых у нас еще не было, — поведал руководитель грузового отделения команды ГАЗ Рейд Спорт Михаил Шкляев — Здесь и горы, и лес, и где-то участки, напоминающие Ульяновск и Карелию. Очень много ходовых пилотажных участков. Нет сильной тряски, убивающей машину. Я думаю, что эта гонка будет популярна. Единственное, что в календаре она очень неудобно стоит, поэтому часть спортсменов не приехала — близко «Шелковый путь». По организации, по трассе — очень достойная гонка!

Интересно было наблюдать за выступлением экипажей Алексея и Дмитрия Черкесовых, которые боролись друг с другом за победу в абсолютном зачете и в Т3. Основные конкуренты — экипаж Александра Мироненко и Павла Мокеева из команды Trucks Garage Racing Team. Потенциально автомобиль очень быстрый, но выбыл из борьбы уже на второй день соревнований. Экипаж XeshaMotorsport Татьяны Сычевой и Александра Алексеева был на 53 минуты позади. В итоге братья разыграли первые места: за Алексеем и Артемом Шевелевыми осталось 1 место в обоих зачетах, а Дмитрию и его штурману Владимиру Простакову, которые финишировал на 2 минуты 42 секунды позади, досталось второе.

Третье место в абсолютном зачете, а также золото в рейд-спорте завоевали Алексей Игнатов и Евгений Павлов из команды ГАЗ Рейд Спорт. Технические проблемы, преследующие экипаж накануне, в финальный день практически отступили, и экипаж уверенно завершил гонку. Хотя сокомандники Александр Семенов и Дмитрий Охотников, шедшие позади, все-таки заставили поволноваться, так как временные гандикапы между экипажами были минимальны. Но за 10 километров до финиша зеленая Газель NN Семенова пробила заднюю шину, и экипаж был вынужден ехать со спущенным колесом. Такая неудача, конечно, заставила Семенова сбросить скорость до 60 км/ч и уступить первое место Алексею Игнатову. Итоговый разрыв между экипажами составил всего семь минут, что сделало борьбу за первые два места в зачете рейд-спорт захватывающей до самого конца.

© Александр Жихарев

Сегодняшний день был более скоростной и немного более «трофийный», — рассказал пилот Александр Семенов — Ехали по болотам и трясинам, которые вроде все прошли, но перед финишем нас ждала небольшая неудача: у нашего автомобиля в камнях взорвалось заднее левое колесо. Времени на замену не было, поэтому приняли решение ехать оставшиеся 10 километров так, на трёх колёсах, и скорость держали 90 км/ч. С Игнатовым у нас была разница в полторы минуты, но мы понимали, что держать скорость 120 км/ч мы не сможем. Пришлось отдать победу Алексею Игнатову и финишировать вторыми.

Третий экипаж зачета рейд-спорт, Денис Назаркин и Андрей Никифоров, с каждым днем отставал всё больше, так что к финальному дню был на 1 час 20 минут позади Игнатова. Поэтому за ними только третье место в их зачетной категории.

В категории стандартных внедорожников Т2 Андрей Сушенцов и Александр Щанов с преимуществом в почти 52 минуты смогли забрать золото, у коломенской команды «Русь» Леонида Петрова и Антона Плетенева серебро. В командном зачете первое место досталось команде S&A Racing, а ГАЗ-Рейд Спорт — на втором.

Баха Уральский рубеж 2025: день четвертый

© Александр Жихарев

Мы выиграли четвертый этап чемпионата страны в категории рейд-спорт, — спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт Вчеслав Субботин явно доволен результатом — Четыре дня, более 600 километров спецучастков, разнообразные условия: горные участки, трехмерные дороги, каменистые и степные трассы. Были и «трофийные» зоны, и ручьи, превращавшие дороги в болота, где можно было серьезно застрять. Несмотря на небольшое количество участников, расслабляться не приходилось — конкуренция очень высокая. Мы боролись за абсолют, где нас опережали более быстрые экипажи братьев Черкесовых. В итоге мы смогли занять третье место в абсолюте и второе командное. Наши пилоты продемонстрировали невероятное мастерство, а команда механиков и инженеров отработала безупречно.

Итак, четвертый этап Чемпионата России завершен! Следующий большая гонка уже скоро — 12 июля в Иркутске стартует 15-е юбилейное издание международного ралли «Шелковый путь».

