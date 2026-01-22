В Китае выбрали «Автомобиль года»

А также самую роскошную, лучшую бюджетную и наиболее спортивную модели

AUDI стала китайским «Автомобилем года». В КНР подвели итоги ежегодной премии «Автомобиль года» (CCOY). 48 членов жюри, в состав которого вошли журналисты, преподаватели университетов и другие уважаемые представители автомира, выбирали лучшие модели. В этом году список претендентов состоял из 91 позиции: все эти машины вышли на локальный рынок между 1 сентября 2024-го и 31 августа 2025-го.