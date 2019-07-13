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11:57

Самые редкие автомобили в России выставили вместе

Частные владельцы собрали свои раритеты на фестивале «Автокультура»

6 и 7 июля в музее-усадьбе Архангельское прошел фестиваль «Автокультура 2019», организованный автоклубом «Ветерок». На территории одного из самых живописных мест Подмосковья собрались около 100 машин разных эпох и назначения — редкие янгтаймеры, классические автомобили и спорткары. Здесь можно было увидеть такие модели как Jaguar E-Type, Lancia Delta Integrale EVO, Porsche 964 RS, Lancia Fulvia HF, Citroen 2CV, Daimler Double Six и Lotus Omega. Эти редкие автомобили не объединяет ничего: ни эпоха, ни страна происхождения, ни отношение владельцев к аутентичности. Вместе их смогло собрать только желание автомобильных энтузиастов делиться своим главным увлечением с единомышленниками и всеми желающими. Если вы пропустили это мероприятие —посмотрите на эти прекрасные машины на аллеях усадьбы Архангельское в нашей галерее.

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