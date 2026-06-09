Репортаж
Опубликовано 09 июня 2026, 18:31

Вместо «крузаков»: почему GAC S9 может заменить россиянам рамные «Тойоты»

Как GAC S9 попробует стать любимцем обеспеченных россиян
Motor раскрыл особенности флагманского кроссовера GAC S9. Китайская марка GAC выводит на российский рынок флагманский кроссовер GAC S9. По своему формату новинка может заменить россиянам рамные «Тойоты» серии Land Cruiser, хотя модель имеет несущий кузов. Журнал Motor выяснил ключевые особенности этого автомобиля.
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Слайд, который
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Длина/ширина/высота GAC Trumpchi S9 равны, соответственно, 5060/1950/1760 мм, колёсная база — 2930 мм. Таким образом, новинка немногим крупнее российского бензинового кроссовера GAC GS8 Traveller.

© GAC

Автор:Алексей Кованов
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#GAC
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#Кроссоверы
#Внедорожники
  1. Motor.ru/
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  3. Вместо «крузаков»: почему GAC S9 может заменить россиянам рамные «Тойоты»