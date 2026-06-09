Вместо «крузаков»: почему GAC S9 может заменить россиянам рамные «Тойоты»

Как GAC S9 попробует стать любимцем обеспеченных россиян

Motor раскрыл особенности флагманского кроссовера GAC S9. Китайская марка GAC выводит на российский рынок флагманский кроссовер GAC S9. По своему формату новинка может заменить россиянам рамные «Тойоты» серии Land Cruiser, хотя модель имеет несущий кузов. Журнал Motor выяснил ключевые особенности этого автомобиля.