Вспоминаем вместе про красоту купе Lexus LC500

В Японии снимают с производства купе Lexus LC500. Это купе – одно из самых красивых и знаковых дизайнерских икон последнего десятилетия, и оно уходит в историю. Флагман, рождённый из дерзкого концепта по личному указанию Акио Тойоды, снимут с производства в августе этого года. В эпоху «даунсайзинга» этот атмосферный монстр своим фирменным ревом V8 бросил вызов эпохе турбин. Наш фоторепортаж — дань уважения дизайну и инженерной мысли Lexus.