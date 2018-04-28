Самый дорогой Volkswagen

Построить за восемь месяцев электрический суперкар для победы в Pikes Peak Hill Climb – именно такую задачу поставил совет директоров VW Group своему спортивному подразделению. Осознав, что фразы «мы шутим» не последует, инженеры принялись за дело. Им предстояло создать электрический прототип с весом Mazda MX-5, мощностью McLaren F1 LM и кармой Криштиану Роналду. Получилось ли?

На старте проекта даже его руководитель был склонен к пессимизму, но вот мы на уютном французском треке Pole Mecanique – разглядываем распластавшийся по асфальту электромобиль. Работы над прототипом Volkswagen I.D. R прервали специально ради журналистов, а первые боевые тесты прототипа начнутся сразу после нас.

Свое погружение в историю я начинаю с конца и спрашиваю у Андре Дитцеля, ответственного за коммуникации в VW Motorsport, о будущем прототипа: ведь кроме Пайкс Пика ездить ему по сути негде. Андре соглашается и отмечает, что многое зависит от результата гонки.

Если I.D. R выполнит задачу, то его ждут участие в ярких шоу и тепленькое место в музее, а если нет… Следом я ожидал услышать дежурные слова о том, что разработки в автоспорте сделают гражданские автомобили еще лучше, но, видимо, Андре уже устал это повторять.

Видно, что кузов прототипа выполнен из характерного «гоночного» карбона, который отличается от пафосных лаковых «доспехов» какого-нибудь Chiron неряшливым видом и от рождения потрепанным лаком. «Да этот карбон и не должен быть красивым, тут другая технология, она позволяет делать более прочные и легкие детали. К гонке его все равно затянут в пленку. У нас был очень напряженный график, и мы решили представить I.D. R именно в таком сыром, первозданном виде», – поясняет Андре.

Но тут заметен и нетипичный для автоспорта момент – колеса притянуты пятью гайками, а не одной центральной. «В этом соревновании у нас нет задачи быстро менять колеса, поэтому мы выбрали самый легкий вариант. Да-да, конструкция крепления на моногайку в целом тяжелее обычной ступицы и пяти болтов».

На выезде из боксов стоит старый серый Golf – только это не обычный «старичок» второго поколения, а 600-сильный монстр, подготовленный специально для «Пайкс-Пика». Как и электрический Volkswagen I.D. R, Golf тоже сделан двухмоторным: спереди и за кабиной стоят одинаковые турбомоторы 1.8 мощностью 326 л.с. каждый. Именно его нелепый технический сход поставил на 30-летнюю паузу амбиции Volkswagen покорить тот самый рекорд восхождения на гору.

В 1986-м году запретили группу «В» и, вибрируя от гормонов, раллийные боги отправились играть мускулами на Пайкс-Пик: на победу претендовали команды Audi и Peugeot. Демократичный регламент и необходимость продвигать бренд в США привели туда и концерн VW.

В 1987-м этот бимоторный «Гольф» под управлением Иохима Кляйнта шел с опережением темпа самого Вальтера Рёрля на Audi, но так и не смог победить из-за нелепой поломки за два поворота до финиша...

Причиной назвали брак при отливке детали подвески – мол, из-за попавшего в форму воздуха появилась пора, и именно в этой точке произошел перелом. 30 лет спустя Пайкс-Пиковский проект перезапускают через Дюма. Ромена Дюма, к которому сходятся вообще все нити этого занимательного дела.

Француз трижды выигрывал Pikes Peak Hill Climb на машинах собственной команды. Хотя он гораздо известнее в качестве заводского гонщика Porsche Motorsport и трехкратного победителя «24 часов Ле-Мана». В общем, более компетентного пилота для возвращения Volkswagen в Колорадо сложно представить.

Монокок его победного прототипа Norma M20, на котором Дюма побеждал на Пайкс-Пике в 2014 и 2016 годах, лежит и в основе I.D. R. Ромен родился здесь, в Алесе, и рекомендовал местный трек из-за схожести с серпантином: узкое полотно и живой рельеф.

Пока I.D. R Pikes Peak продували в трубе, его внутренний мир проходил тестирование в шкуре обычного «Гольфа». Ромен Дюма говорит, что это нужно инженерам, но для пилота практически бесполезно: «Все узлы теперь перенесены в этот прототип, он намного легче и обладает развитой аэродинамикой.

Тут совсем иные ощущения от пилотажа. Теперь нам предстоят два месяца тестов на автодромах и традиционная «неделя последнего болта» (когда на машине в спешке закручивают последние гайки в самый последний момент) уже на самой горе. Мы будем работать над автомобилем до самого старта, я буду ложиться два часа ночи и вставать в пять утра. В этой дисциплине нет права на ошибку, поэтому вся команда будет работать на пределе», – поясняет Ромен.

Кто же станет главным соперником этого монстра на горе 24 июня? С 2016-го года рекорд для электрических прототипов удерживает автомобиль из Латвии с мелодичным названием Drive eO PP100. Под управлением Риса Миллена он преодолел дистанцию за 8:57.

Быстрее был только Себастьян Леб на Peugeot 208 T16 Pikes Peak с результатом 8:13. При этом сложно сказать, что именно I.D. R собирается противопоставить латвийскому выскочке – аэродинамика, вес, тормоза и шины у них примерно одинаковые, но по мощности eO PP100 вдвое превосходит болид Volkswagen: 1368 прибалтийских лошадей против 680 немецких.

Старт «Гонки в облаках» происходит на высоте трех километров, но сложностей с дыханием у прототипа быть не может. Электромоторам I.D. R Pikes Peak воздух не нужен, а 20 процентов энергии для восхождения он сгенерирует сам – на торможениях.

Разве что аэродинамические элементы у прототипа пришлось сделать гипертрофированными, способными работать в условиях разреженной атмосферы. Volkswagen с такой внешностью очень хочется увидеть в серии WEC. Но есть подозрения, что немцам будет проще объединиться с Илоном Маском и сделать свой чемпионат с блэк-джеком и гридгелз.

Для Pikes Peak же пока важнее правильно подобрать состав шин и квалифицироваться в оптимальном для заезда секторе. Drive eO PP100 в рекордном 2016-м должен был стартовать в 9 утра, но из-за задержек, связанных с заездами мотоциклов, выехал на старт к полудню. В итоге Рис Миллен недобрал в своем рекордном заезде около 10 секунд просто из-за того, что солнце раскалило асфальт, и «софт» на задней оси поплыл.

Пока же за 35 долларов проехать легендарный маршрут на своем автомобиле может любой читатель «Мотора», у которого есть билет на самолет. Единственное, что помешает вам поставить идеальное время – необходимость соблюдать правила дорожного движения штата Колорадо. \m

Иллюстрации: VW, автора