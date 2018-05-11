Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники

Жертвы тюнинга

Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники

Каждую весну на берег озера Вертерзее в Австрии начинается настоящее паломничество владельцев автомобилей Volkswagen. Здесь проходит фестиваль Wörtherseetreffen, где есть место дыму от резины, боди-арту, громкой музыке и самому безумному тюнингу машин концерна VAG. Мы побывали на этом фестивале и сфотографировали некоторых его участников. Такое вы нечасто увидите на дорогах!
Иллюстрации: Юрий Воронцов
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