Жертвы тюнинга

Каждую весну на берег озера Вертерзее в Австрии начинается настоящее паломничество владельцев автомобилей Volkswagen. Здесь проходит фестиваль Wörtherseetreffen, где есть место дыму от резины, боди-арту, громкой музыке и самому безумному тюнингу машин концерна VAG. Мы побывали на этом фестивале и сфотографировали некоторых его участников. Такое вы нечасто увидите на дорогах!

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Иллюстрации: Юрий Воронцов